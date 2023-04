Chi è Connor Sturgeon, il 25enne che ha ucciso i colleghi di banca a Lousiville in diretta Instagram Connor Sturgeon è il 25enne che ieri ha aperto il fuoco presso la Old National Bank a Louisville, Kentucky, Stati Uniti, uccidendo 5 persone e ferendone altre 8. In una nota i motivi del suo gesto: sapeva che sarebbe stato licenziato dalla banca. La strage in diretta su Instagram.

A cura di Ida Artiaco

Si chiamava Connor Sturgeon e aveva 25 anni l'uomo che ieri ha ucciso 5 dipendenti della Old National Bank a Louisville, Kentucky, Stati Uniti. Ha aperto il fuoco con un fucile mentre alcuni di loro, intorno alle 8.30 del mattino, si incontravano per una riunione prima che la banca fosse aperta al pubblico.

E tutto in diretta Instagram. Il video, che è in possesso delle forze dell'ordine, è stato immediatamente rimosso dalla piattaforma.

Il messaggio ai genitori prima dell'attacco

Stando a quanto ricostruito dalle autorità locali, Sturgeon lavorava in quella banca e sapeva che sarebbe stato licenziato. Ha così scritto una nota ai propri cari prima di recarsi al lavoro e aprire il fuoco, uccidendo cinque persone e ferendone altre otto, prima di essere neutralizzato a sua volta dalle forze dell'ordine.

Sturgeon lavorava in banca da più di un anno, secondo una fonte delle forze dell'ordine a conoscenza delle indagini. Sul proprio profilo LinkedIn aveva scritto di aver svolto uno stage presso la Old National Bank a Louisville per tre estati consecutive tra il 2018 e il 2020 prima di entravi a tempo pieno nel giugno 2021.

Rebecca Buchheit-Sims, manager della banca, ha detto alla CNN che il ragazzo aveva una "personalità monotona. Non l'ho mai visto arrabbiarsi per qualcosa in pubblico. Ho sempre pensato che fosse estremamente intelligente".

Dall'Università al Master, la vita del killer di Lousiville

Prima di cominciare a lavorare, Sturgeon si era laureato all'Università dell'Alabama nel dicembre 2020. Ha in seguito partecipato a un programma di master accelerato e ha conseguito contemporaneamente sia la laurea che un master in finanza, ha affermato il portavoce dell'ateneo, Shane Dorrill.

In un saggio universitario del 2018 pubblicato sul sito web CourseHero, un utente identificato come uno studente dell'Università dell'Alabama di nome Connor Sturgeon ha scritto di aver avuto problemi ad adattarsi a scuola. "La mia autostima è stata a lungo un problema per me – si legge nel saggio -. Essendo in ritardo nelle scuole medie e superiori, ho faticato per adattarmi, e questo mi ha dato un'immagine di me alquanto negativa che persiste ancora oggi. Fare amicizia non è mai stato particolarmente facile, quindi ho più esperienza di altri nell'operare da solo".

"Questo è uno shock totale. Era davvero un bravo ragazzo che proveniva da una buona famiglia davvero buona", ha detto alla CNN un ex compagno di classe del liceo, che ha frequentato in un sobborgo di Louisville.

Chi sono le vittime dell'attacco in banca a Louisville

Da sinistra: Joshua Barrick e Juliana Farmer.

Le cinque vittime, tutte di età compresa tra i 40 e i 64 anni, sono state identificate come Joshua Barrick, Juliana Farmer, Tommy Elliott, Deana Eckert e James Tutt, ha detto la polizia. Il governatore Andy Beshear ha detto che Elliott, vicepresidente senior della banca, era uno dei suoi amici più cari.

Altre otto persone sono rimaste ferite, tra cui Nickolas Wilt, un agente di polizia di 26 anni che si è diplomato all'accademia di polizia appena 10 giorni fa. Dopo essere stato colpito da Sturgeon, è stato portato in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico al cervello, ha detto Gwinn-Villaroel.