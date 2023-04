USA, ex impiegato apre il fuoco in banca: 5 morti e otto feriti in Kentucky Ad aprire il fuoco è stato un ex dipendente, secondo la polizia. Non è chiaro se il responsabile della strage sia stato colpito dagli agenti o se si sia tolto la vita.

A cura di Biagio Chiariello

Almeno cinque persone sono state uccise e 8 sono rimaste ferite in una sparatoria all'interno di una banca a Louisville, nello Stato USA del Kentucky. Lo riferisce la polizia secondo cui anche l'aggressore è stato "neutralizzato": sarebbe uno dei cinque morti.

Secondo le prime indiscrezioni si tratta di un ex impiegato dello stesso istituto bancario, precisamente la Old National Bank, che ha agito da solo. Non è chiaro se sia stato colpito dagli agenti o se si sia tolto la vita. Tra i feriti c'è anche un agente.

Il vice capo colonnello Paul Humphrey ha detto che l'uomo armato "aveva un legame con la banca".

Stiamo cercando di stabilire quale fosse quella connessione con l'azienda, ma sembra che fosse un ex dipendente".

Gli agenti armati "hanno risposto entro tre minuti" alla chiamata d'emergenza "incontrando il sospetto quasi immediatamente", ha aggiunto Humphrey. "Stava ancora sparando colpi di pistola", ha detto il capo della polizia.

In un tweet, il governatore del Kentucky Andy Beshear ha affermato che si sta dirigendo verso il luogo della sparatoria. "Per favore, pregate per tutte le famiglie colpite e per la città di Louisville", ha aggiunto Beshear. La polizia ha avvertito che "l'inchiesta sarà ancora lunga".

Le vittime sono state portate d'urgenza in un vicino ospedale, tra cui un "eroico" agente di polizia che ha subito varie ferite, dopo che un testimone oculare ha affermato di aver sentito "10-15 spari e urla" dall'interno dell'edificio. "Continuo a pensare a quegli spari. Erano così forti" ha detto Terrance Sullivan, che vive in un edificio vicino, al Courier Journal.