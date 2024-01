Chef uccide la compagna a Bratislava, poi getta gli organi in un secchio: “Voleva cucinare il suo cuore” Jozef Hanuska ha ucciso e poi occultato il cadavere della compagna 48enne in uno scantinato di Bratislava. Lo chef aveva gettato gli organi della vittima in un secchio e aveva intenzione di cucinare il cuore della donna uccisa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Una storia agghiacciante quella che arriva da Bratislava, in Slovacchia: lo chef Jozef Hanuska è stato arrestato per aver ucciso la fidanzata, una donna di 48 anni. Nell'appartamento in cui vivevano però è stata fatta la scoperta più macabra: lo chef conservava il cuore e altri organi della 48enne. Secondo quanto affermato dai media locali, lo chef aveva intenzione di cucinarli.

I fatti sarebbero avvenuti la settimana scorsa ma se ne ha notizia in queste ore. Mercoledì scorso, un parente dello chef aveva ricevuto un messaggio in cui lui annunciava la volontà di suicidarsi. Aveva allertato le forze dell'ordine che subito avevano iniziato le ricerche. Hanuska aveva scelto di nascondersi in una cantina del quartiere Ružinov. La polizia locale lo ha trovato solo venerdì, quando è stato arrestato con l'accusa di omicidio della compagna. Il corpo della 48enne è stato trovato coperto da un lenzuolo bianco e sul cadavere era appoggiato un passaporto britannico.

Anche il padre di Hanuska era stato arrestato nel 1979 con il nome di "strangolatore di Bratislava". L'accusa era quella di aver ucciso due donne conosciute a una festa. Nel secchio rinvenuto nello scantinato nella giornata di venerdì, la polizia ha trovato l'intestino, il cuore e altri organi della 48enne assassinata dal cuoco. L'intenzione, hanno raccontato i media locali, era quella di cucinare il cuore della vittima.

I vicini di casa della coppia hanno raccontato di frequenti litigi tra i due prima dell'omicidio. Un residente del quartiere ha riferito di aver sentito Hanuska minacciare la donna, dicendo di volerle strappare la testa. Rischia dai 20 ai 25 anni di carcere. Si continua a indagare per capire se possano esserci altre vittime nel passato dello chef ora in arresto e in attesa di essere sottoposto a processo.