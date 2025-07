Cerca di raggiungere la Spagna dal Marocco con salvagente e pinne: una famiglia lo salva sul suo yacht

Un migrante ha cercato di raggiungere la Spagna via nuoto dal Marocco: aveva solo un salvagente e delle pinne. Lo ha salvato ormai sfinito una famiglia in vacanza sul suo yacht.

Un uomo era convinto di riuscire a raggiungere la Spagna a nuoto. Si era tuffato dal Marocco usando solo un salvagente e delle pinne: è stato salvato dopo essere stato individuato da una famiglia in navigazione verso le isole Baleari. È stato forse il tentativo disperato di un migrante che ha cercato di raggiungere l'Europa in questo modo. Era quasi sfinito e non ce la faceva più quando fortunatamente è stato avvistato e soccorso dalla famiglia in vacanza a bordo del proprio yacht.

Tutto è accaduto il 16 luglio, a 13 miglia nautiche a Sud della città di Benalmádena, sulla Costa del Sol. La famiglia a bordo del suo yacht si sarebbe accorta di qualcosa che si muoveva tra le onde. In un primo momento avevano pensato si potesse trattare di un uccello: così hanno preso il binocolo e hanno capito che invece si trattava di una persona che hanno cercato di raggiungere il prima possibile.

Il momento del salvataggio è stato ripreso in un video pubblicato poi sui canali social dalla Reale Assemblea spagnola dei capitani di yacht (RAECY): si vede il giovane esausto nuotare verso lo yacht mentre gli viene lanciata una corda. Una volta a bordo la famiglia gli ha offerto acqua, cibo e vestiti. Subito sono stati allertati i soccorsi.

Fonti della RAECY hanno riferito che l'uomo indossava una muta ed era equipaggiato solo con salvagente e un paio di pinne. Precisando anche che era talmente sfinito che non parlava più. Intanto la famiglia ha diretto la propria imbarcazione verso il porto di Estepona: una nave del servizio di soccorso marittimo li ha raggiunti ancora al largo e hanno poi trasportato l'uomo al porto di Malaga dove è stato consegnato alla polizia e alla Croce Rossa.