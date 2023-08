Cerca di entrare nella casa sbagliata e gli sparano: morto 20enne in South Carolina Il giovane, Nicholas Anthony Donofrio, ucciso a colpi di pistola, abitava nella stessa via dove è stato trovato morto dalla polizia. Questo ennesimo caso potrebbe riaprire il dibattito negli Stati Uniti sulla legge riguardo alla difesa della proprietà privata.

A cura di Eleonora Panseri

Nicholas Anthony Donofrio

Uno studente dell'Università della South Carolina è stato ucciso a colpi di pistola dopo aver tentato di entrare nella casa sbagliata. A riferirlo è stato il dipartimento della polizia della Columbia, i fatti risalirebbero alle prime ore di sabato 26 agosto, come ricostruito dalla Cnn. La vittima si chiamava Nicholas Anthony Donofrio, aveva 20 anni ed era al secondo anno di università.

In un primo momento la polizia ha fatto sapere di aver risposto a una chiamata per rapina intorno alle 2 di sabato. Gli agenti hanno ritrovato il cadavere del 20enne sul portico di fronte alla casa da cui proveniva la chiamata, con una ferita da arma da fuoco nella parte superiore del corpo. “Secondo le prime informazioni raccolte, Donofrio, che abitava in South Holly Street (la stessa via dove il ragazzo è stato trovato morto, ndr), avrebbe tentato di entrare nella casa sbagliata", ha riferito la polizia, che non ha tuttavia rivelato l'identità della persona che ha sparato al giovane.

Casi simili avvenuti nei mesi scorsi

Episodi simili sono avvenuti anche negli scorsi mesi, con vittime che si sono trovate al posto sbagliato nel momento sbagliato in una nazione che ha più pistole che persone, ricorda la Cnn. Ad aprile, per esempio, un adolescente in Missouri è stato colpito con un proiettile alla testa dopo aver suonato il campanello di un'abitazione che non era la sua. Mentre giorni dopo una 20enne è stata uccisa, anche lei con un'arma da fuoco, nello Stato di New York, dopo che insieme ai suoi amici era entrata con l'auto nel vialetto di un vicino.

La legge sulla proprietà negli Stati Uniti

Questo nuovo caso potrebbe riaccendere il dibattito sui diritti dei proprietari che ritengono di dover difendere a colpi di pistola le proprie case. Lo stato del South Carolina infatti è uno dei 28, a cui si aggiunge anche Puerto Rico, che segue una delle cosiddette "stand your ground" law, che consentono ai cittadini di difendere le proprietà che possiedono nel momento in cui questi si sentano minacciati.