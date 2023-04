Sbaglia strada e si ritrova con l’auto nel cortile di casa di uomo, 20enne uccisa a fucilate Una ragazza di 20 anni Kaylin Gillis è stata uccisa a colpi di fucile da un uomo nello stato di New York. La giovane ha imboccato per errore il vialetto di casa del 65enne mentre si dirigeva da un amico.

Avrebbe dovuto raggiungere casa di un amico ma, dopo aver sbagliato strada, si è ritrovata con la sua auto nel vialetto di casa del 65enne Kevin Monahan, che ha imbracciato un fucile e le ha sparato uccidendola sul colpa. È una vicenda di violenza ma sopratutto di uso e abuso di armi quella che giunge dagli Stati Uniti dove a perdere la vita è stata la 20enne Kaylin Gillis.

La giovane lo scorso sabato sera si trovava alla guida della sua auto con altre tre persone quando si è diretta verso casa di un amico. Siamo nella cittadina rurale di Hebron, nello stato di New York. A raccontare l'accaduto sono gli amici che erano con lei e che hanno raccontato che Kaylin, forse guidata erroneamente dal navigatore del cellulare, ha sbagliato strada e si è ritrovata in quartiere diverso da quello in cui era diretta.

A quel punto ha effettuato una manovra per tornare indietro e riprendere la strada principale. Per farlo è entrata nel vialetto di un'abitazione, di proprietà proprio di Kevin Monahan. L'uomo, senza un'apparente minaccia, ha imbracciato il fucile che aveva in casa ed è uscito sparando alla volta dell'auto ben tre colpi, uno dei quali ha raggiunto la 20enne Kaylin Gillis.

Gli amici, nonostante lo choc, sono riusciti a lanciare l'allarme e sul posto sono accorsi i soccorritori insieme con la polizia. Per la giovane non c'era ormai più nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso, mentre il 65enne è stato fermato e arrestato con l'accusa di omicidio.

“Si tratta di una vicenda molto triste – ha spiegato lo sceriffo di Washington Jeffrey Murphy in una conferenza stampa – che vede coinvolti quattro giovani innocenti. È chiaro che non c'era nessuna minaccia per il signor Monahan che invece ha sparato verso l'auto non appena l'ha vista nel proprio vialetto”. La polizia ha aggiunto che l'uomo arrestato "non ha collaborato con le indagini".

Una vicenda simile si è consumata nello stesso momento nello stato del Missouri dove un uomo è stato arrestato per aver sparato a un adolescente che aveva suonato il campanello sbagliato mentre andava a prendere i suoi fratelli minori.