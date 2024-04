video suggerito

"Trascinata in cortile da sconosciuto e violentata", ragazza trovata in strada sotto choc a Torino La 29enne trovata in stato di shock in strada a Torino, soccorsa e trasportata in ospedale. "Un uomo mi ha tappato la bocca, mi ha spinto nel cortile di un palazzo e violentato" ha raccontato. Ora è caccia allo stupratore.

A cura di Antonio Palma

"Un uomo mi ha aggredito, trascinato nel cortile di un palazzo e violentato" è il drammatico racconto di una 29enne italiana trovata in stato di shock in strada a Torino, in zona San paolo, che ora ha fatto scattare la caccia allo stupratore nel capoluogo piemontese. La violenza sarebbe avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo la mezzanotte, quando un uomo sconosciuto l'avrebbe aggredita mentre camminava in strada, tappandole la bocca e trascinandola con la forza nell'androne di un palazzo.

Dopo la violenza, la ragazza è riuscita a trascinarsi fino a una fermata degli autobus di corso Racconigi dove infine è stata notata in stato di shock da un passante che l'ha soccorsa. La vittima, in lacrime, ha raccontato quanto aveva subito poco prima e quindi l'uomo ha chiamato immediatamente i soccorsi e le forze dell'ordine. La ragazza poco dopo è stata soccorsa e accompagnata in ambulanza all'ospedale Sant'Anna dove, dopo le visite, i medici hanno confermato la violenza subita.

Per la 29enne è scattata subito la procedura per le vittime di violenza. Ascoltata dai carabinieri, ha ribadito la sequenza dello stupro, dall'aggressione al trascinamento nel cortile. La ragazza ha spiegato di non conoscere e non aver mai visto quell'uomo di cui ha potuto dare solo una sommaria descrizione agli inquirenti. Tutto infatti sarebbe avvenuto in pochi minuti e l'aggressore poi l'ha lasciata sul posto scappando.

"Ricordo solo che indossava una maglia bianca. Mi ha tappato la bocca e mi ha spinto nell’androne" ha raccontato la ragazza, parlando di un uomo robusto, di mezza età. Ora i carabinieri sono alla ricerca di indizi dai video delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la fuga dello stupratore. Si cercano anche eventuali testimoni che potrebbero aver visto un uomo in fuga quella notte in zona. Dai primi accertamenti nessuno dei residenti avrebbe sentito nulla. Le indagini non escludono nulla e la donna, una senza fissa dimora originaria di un comune della cintura Nord Est del capoluogo piemontese, sarà ascoltata nuovamente.