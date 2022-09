Cento cadaveri di bimbi trovati durante uno scavo in un antico convento: mistero in Galles Gli archeologi così si sono imbattuti in qualcosa che non si aspettavano. Sul posto scoperti centinaia di scheletri umani di cui un terzo di questi di bambini di età inferiore ai quattro anni.

A cura di Antonio Palma

È mistero in Galles dove gli scavi archeologici alla ricerca di un antico convento hanno portato alla luce i resti scheletrici di oltre un centinaio di bambini. La singolare e inattesa scoperta in un antichissimo edificio di Haverfordwest, nella contea di Pembrokeshire, nel Galles sud-occidentale.

Gli archeologi erano stati incaricati di scavare in un'area intorno a un ex grande magazzino con la speranza di trovare indizi sul misterioso convento di St Saviours, una costruzione risalente a più di 600 anni fa e nota per aver ospitato un Convento domenicano ma che in realtà nessuno sapeva esattamente dove fosse collocato.

Nella cittadina gallese di Haverfordwest ci sono vari segni dell'esistenza del convento medievale, tuttavia non c'erano prove certe di dove si trovasse effettivamente il convento. Così quando il Pembrokeshire County Council ha acquisito i vecchi magazzini e ha annunciato che li avrebbe demoliti per costruire edifici comunali, si è deciso finalmente di scavare alla ricerca di prove certe.

Gli archeologi così si sono imbattuti in qualcosa che non si aspettavano. Sul posto scoperti centinaia di scheletri umani ma la sorpresa ancora più grande è stata quella di scoprire che un terzo di questi resti sono di bambini di età inferiore ai quattro anni".

Potrebbero esserci circa 300 cadaveri nell'antico cimitero, ma gli archeologi sono ancora riluttanti a fornire una cifra esatta sul totale. Gli archeologi sospettano che siano le vittime di una guerra medievale nella città seppellite poi sotto il convento dell'ordine domenicano che è rimasto a Haverfordwest per circa tre secoli.

Gli scavi archeologici iniziati nel febbraio scorso stanno portando alla luce numerosi reperti antichi di quel periodo e dunque perseguiranno ancora almeno fino al gennaio prossimo.