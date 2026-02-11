C’è anche il nome di Maddie McCann negli Epstein files: “Vidi la bimba scomparsa con Ghislaine Maxwell”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il caso Epstein ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci sarebbe anche il nome di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo durante una vacanza con la famiglia nel maggio del 2007, quando aveva solo 3 anni, tra i 3 milioni di documenti che fanno parte degli Epstein files, che descrivono in dettaglio le attività criminali del finanziere americano Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali su minori e morto suicida in cella nel 2021. La piccola non è mai stata trovata, e da quasi 20 anni i suoi genitori continuano a cercarla.

Più nello specifico, co9me riporta la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto? in onda stasera, il nome della bimba inglese sarebbe citato in uno dei documenti su Epstein resi pubblici nelle scorse settimane dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: tra l'ampio materiale diffuso è emersa la testimonianza di un uomo inglese che ha affermato di aver visto, nel settembre del 2009, quindi due anni dopo la sparizione di Maddie, una donna che assomigliava a Ghislaine Maxwell, la compagna di Epstein, a sua volta condannata a 20 anni di carcere, insieme a una bambina i cui tratti fisici ricordavano la minorenne scomparsa.

Il testimone ha aggiunto che l'episodio è avvenuto mentre camminava per strada. La città viene censurata. Insieme alle due, pare ci fosse un uomo di mezza età, ma che camminava molto più in avanti. Il fatto attirò la sua attenzione perché la piccola cominciò a guardare più volte nella sua direzione. Inoltre, la minore aveva un viso che a lui sembrava familiare. Inoltre, ha specificato, "la bimba teneva per tutto il tempo la mano sull'occhio destro, continuava a girarsi per guardarmi. Dopo un po' ho cambiato strada".

Tuttavia, in quel momento non collegò la scena alla scomparsa di Madeleine McCann. L'associazione nacque poco tempo dopo, quando iniziò ad approfondire il caso. L'uomo stesso ammise nella sua dichiarazione di non aver dato "immediata" credibilità a quanto visto e che, per questo motivo, non lo aveva denunciato alle autorità competenti. Solo anni dopo decise di lasciare una traccia scritta della sua memoria e di presentarla come testimonianza all'Fbi.

Secondo quanto indicato dalle autorità britanniche e statunitensi, la testimonianza non costituisce una prova concreta né consente l'apertura di un nuovo filone di indagine formale sulla scomparsa di Madeleine McCann. Si tratta di una dichiarazione che al momento non trova alcuna evidenza, inserita in una voluminosa serie di documenti giudiziari che riuniscono resoconti di natura, affidabilità e rilevanza molto diversi. Ma farsi domande è lecito: Maddie McCann potrebbe caduta nella trama di Epstein?.