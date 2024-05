Cantante si tuffa sulla folla durante un concerto e colpisce una fan: ora è parzialmente paralizzata

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Una donna di 24 anni è rimasta parzialmente paralizzata dopo che il cantante di una band le è caduto addosso a seguito di uno "stage diving" durante un concerto. Bird Piche, questo il nome della ragazza, ha subito una "catastrofica lesione al midollo spinale" dopo che il frontman della band punk rock australiana Trophy Eyes ha tentato di "surfare" sulle braccia dei fan durante un'esibizione al Mohawk Place di Buffalo, New York, il 30 aprile scorso.

Immediatamente soccorsa da altri spettatori la 24enne è stata portata d'urgenza in ospedale e non ha ancora riacquistato il pieno uso delle mani e delle gambe. "Eravamo addirittura preoccupati che non ce l'avrebbe fatta", ha detto sua madre Amy Leigh Flaminio. Parlando dal suo letto d'ospedale, la ragazza, fan della band dal 2016, ha raccontato che è rimasta sempre cosciente e ricordato chiaramente come il cantante John Floreani sia saltato all'indietro tra il pubblico. "Il suo corpo era sul mio collo", ha detto alla NBC, specificando di non voler assolutamente puntare il dito contro il performer. "Quel salto dal palco è abbastanza tipico in questo tipo di spettacoli", ha detto.

"Non sapevo davvero cosa aspettarmi, ma sicuramente non credevo che sarei finita in ospedale dopo il concerto. Ora ho una lunga strada da percorrere, ma sono molto ottimista in questo momento". Dopo l’incidente, la 24enne ha riacquistato parzialmente le sue capacità motorie ed ora è in grado di fare movimenti di base delle braccia e delle gambe – ma avrà bisogno di cure approfondite per riacquistare le capacità motorie più fini, compresi i movimenti complessi delle dita dei piedi e delle mani necessarie nelle attività quotidiane.