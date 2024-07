video suggerito

Wiz Khalifa fuma una canna sul palco in Romania: arrestato per possesso di 18 grammi di marijuana Trovato con 18 grammi di cannabis, arrestato dopo essersi acceso uno spinello durante il suo concerto. Il cantante su X: "Non avevo intenzione di mancare di rispetto alle autorità romene".

Dopo essersi acceso una canna davanti a 80 mila persone, Wiz Khalifa è stato arrestato. È successo in Romania, durante il suo show al Beach Please! Festival. Un momento che ha fatto il giro dei social con il video dell'arresto. Terminato il concerto, appena il rapper è sceso dal palco è stato accerchiato dalla polizia che lo ha messo in manette e portato via. Il gesto di Wiz Khalifa è stato infatti relativo al fatto che la marijuana in Romania è illegale. Una provocazione che la polizia romena non ha gradito.

I motivi dell'arresto e la reazione di Wiz Khalifa

La Direzione Investigativa delle Infrazioni di Criminalità Organizzata e Terrorismo (DICOT) ha fatto sapere in un comunicato che Wiz Khalifa è stato trovato in possesso di oltre 18 grammi di cannabis e ne ha consumato una parte sul palco sotto forma di spinello. Dopo essere stato interrogato, Wiz Khalifa è stato rilasciato e ha scritto su Twitter: "Il concerto dell’altra sera è stato pazzesco. Non avevo alcuna intenzione di mancare di rispetto alla Romania accendendomi una canna sul palco. Le autorità sono state davvero comprensive e mi hanno lasciato andare. Tornerò presto, questa volta senza una canna gigante".

Negli Stati Uniti, il consumo ricreativo di cannabis è legale in 24 stati mentre in altri 14 stati è consentito per uso medico. È molto diversa, invece, la situazione in Romania: la cannabis è classificata come "droga a rischio" e una condanna per possesso può comportare fino a 10 anni di prigione. A mettere in imbarazzo le autorità locali per il gesto del rapper, anche il fatto che proprio il festival è stato luogo di una campagna antidroga lanciata da Andrei Selaru, youtuber famoso in patria nonché co-fondatore del festival, in collaborazione con il Ministro degli Interni della Romania. Il gesto di Wiz Khalifa, insomma, non poteva passare inosservato.