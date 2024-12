Camion dei pompieri attraversa passaggio a livello con le barriere abbassate: treno lo travolge, 15 feriti Almeno tre pompieri sono stati ricoverati in ospedale e altre 12 persone sono rimaste ferite dopo che un treno della linea Brightline si è scontrato con un’autopompa a Delray Beach, nello Stato USA della Florida, sabato mattina, 28 dicembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Il treno coinvolto nell'incidente

Tragedia sfiorata a Delray Beach, in Florida. Sabato 28 dicembre, un treno della linea Brightline ha colpito un camion dei vigili del fuoco, causando 15 feriti, tra cui tre pompieri e 12 passeggeri del convoglio, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 10:50 (ora locale) all'incrocio tra East Atlantic Avenue e Southeast 1st Avenue, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco di Delray Beach, Ronald Martin.

I tre vigili del fuoco sono stati trasportati al Delray Beach Trauma Center: due di loro, inizialmente in condizioni critiche, sono ora stabili. Anche i passeggeri feriti, che hanno riportato lesioni minori, sono stati soccorsi dal personale di emergenza della contea di Palm Beach. Fortunatamente, non ci sono vittime.

Un passante ha raccontato a CBS News Miami che l’autopompa stava intervenendo per un incidente automobilistico nella zona. Tuttavia, il capo dei pompieri ha precisato che una chiamata di servizio era stata ricevuta poco prima dello scontro, senza poter confermare se l’autopompa coinvolta fosse diretta a quell’incidente o a un altro intervento.

In seguito all'incidente, Brightline ha diffuso un video su X che mostra l'autopompa attraversare i binari mentre le barriere di sicurezza erano abbassate, pochi istanti prima dell'impatto. "La sicurezza ferroviaria è una responsabilità condivisa da tutta la comunità", ha dichiarato la compagnia ferroviaria. "Per garantire l'incolumità di tutti, non oltrepassate mai le barriere quando sono abbassate".

Il Dipartimento di Polizia di Delray Beach, in collaborazione con i funzionari di Brightline e il National Transportation Safety Board, sta indagando per chiarire le circostanze dell'incidente.