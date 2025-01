video suggerito

Camion carico di benzina si ribalta ed esplode in Nigeria: almeno 70 morti, anche bambini I fatti sono avvenuti in mattina lungo la strada Dikko-Maje. La benzina si è riversata a terra e una folla di persone si è radunata per raccoglierla, ma la cisterna è esplosa all’improvviso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Almeno 70 persone sono morte nell’esplosione di un autocisterna in Nigeria. La tragedia è avvenuta intorno alle 10 del mattino di sabato 18 gennaio all'altezza dello svincolo di Dikko, lungo la trafficata tangenziale Abuja-Kaduna nella zona di Gurara. Tra le vittime ci sarebbero anche molti bambini.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale The Daily Sun, alcuni testimoni oculari hanno riferito che il camion carico di benzina si è improvvisamente fermata in un punto particolarmente pericoloso della strada, all’altezza dell'incrocio. Nel tentativo dell'autista di fare manovra, il veicolo si è ribaltato, spargendo il carburante sulla carreggiata.

A quel punto, diverse persone della zona si sono accalcate sul luogo per raccogliere il carburante versato, ma l'autocisterna è esplosa all'improvviso, causando morti e feriti. Si ipotizza che il carburante sia entrato in contatto con un generatore, causando la terribile deflagrazione, secondo la versione fornita dal giornale locale The Nation, che cita l’Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato nigeriano del Niger (Nsema).

“Il bilancio delle vittime è finora di 70”, ha dichiarato all'AFP Kumar Tsukwam, direttore dello Stato del Niger della Federal Road Safety Corps (FRSC), l'agenzia nazionale per la sicurezza stradale. “La maggior parte delle vittime sono state bruciate in modo irriconoscibile”, ha aggiunto.

Il governatore dello Stato del Niger, Umaru Bago, ha parlato di "un evento devastante" esortando "la popolazione ad essere sempre responsabile e a dare priorità alla propria sicurezza". Il direttore generale Abdullahi Baba Arah ha detto che la sciagura è avvenuta intorno alle 9 del mattino lungo la strada Dikko-Maje, di fronte alla stazione di rifornimento di Baddegi.