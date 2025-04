Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Trump: “Vorrei che Putin si fermasse”. Bombe russe sul Kharkiv: un morto

La Russia deve muoversi più velocemente per porre fine alla guerra in Ucraina, e sollecitazioni in tale senso sono giunte a Mosca anche da parte degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in una intervista all'emittente televisiva statunitense Cbs News. "La palla è chiaramente nel campo dei russi", ha dichiarato il funzionario. "Non si stanno muovendo abbastanza velocemente. La mia impressione e l'impressione che sto ricevendo dai miei interlocutori statunitensi e' che la Russia debba davvero fare di piu' per porre fine a questa guerra". Rutte ha aggiunto che gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato sono allineati nel contrastare la Russia e stanno lavorando insieme per garantire la fine della guerra in Ucraina. Il segretario della Nato ha elogiato la Casa Bianca per aver dato priorita' al tentativo di "superare un punto morto" nel conflitto innescato dall'invasione russa dell'ucraina nel 2022, che ha causato centinaia di migliaia di vittime e la distruzione totale di citta' e paesi. "Ho parlato con (il segretario di Stato Usa) Marco Rubio, sono in contatto regolare con gli altri membri dell'amministrazione Usa. Penso che stiate davvero cercando, passo dopo passo, di arrivare a una situazione in cui questa guerra possa finire", ha detto Rutte, che ha pero' espresso scetticismo in merito alla reale volonta' della Russia di porre fine alle ostilita'.