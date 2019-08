Tre persone sono rimaste uccise nel crollo di un costone a picco su una nota spiaggia nel sud della California. L'incidente è avvenuto attorno alle 15 di ieri 2 agosto (ora locale) a Grandview Beach, ad Encinitas, sobborgo a nord di San Diego. Le autorità hanno tratto in salve almeno cinque cinque persone dal cumulo di macerie, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco di Encinitas Mike Stein. Una persona sarebbe morta sulla spiaggia e altre tre sono state trasportate negli ospedali vicini. "Due delle tre vittime che sono state trasportate negli ospedali della zona locale sono morte a cause delle ferite dopo l’incidente", ha detto Stein. I soccorritori hanno comunque scavato nella sabbia fino alla sera, aiutati dai cani, per assicurarsi che nessuno fosse rimasto sepolto sotto la sabbia.

La zona di Encintas, è molto popolare tra i surfisti, con la spiaggia al momento dell’incidente affollatissima di gente. Secondo le autorità una porzione di roccia di 9 per 7 metri si è staccata da un'altezza di 4 metri ed è piombata sulla sabbia, ha detto il capitano della Encinitas Lifeguard, Larry Giles. “Le persone vengono avvertite durante tutto l'anno … diciamo loro più e più volte di stare indietro da queste scogliere naturalmente erose", ha detto. "Molte volte queste persone non accettano gli avvertimenti…”. I vigili del fuoco hanno assicurato che le case che si trovano lungo la scogliera non sono a rischio.