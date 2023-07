Caldo record non solo in Italia: in USA allerta meteo magenta, in Asia picchi di 52,2°C L’ondata di caldo record che sta travolgendo l’Italia sta mettendo in ginocchio anche il resto d’Europa e del mondo: situazione critica in Spagna. Negli Usa, negli Stati del Sud, dall’Arizona alla California, diramato livello di allerta “magenta”. In Cina registrata ieri la temperatura più alta di sempre: Sanbao, nella regione occidentale dello Xinjiang, ha raggiunto i 52,2°C.

A cura di Ida Artiaco

Non solo l'Italia. Tutta l'Europa si prepara a battere oggi tutti i record finora raggiunti a causa dell'ondata di caldo che sta investendo tutto il mondo. Se in Sicilia e in Sardegna sono attesi 48 gradi centigradi, e Roma è stata definita dalla stampa internazionale "città infernale", non va meglio nel resto del Vecchio Continente.

L'Acropoli di Atene, una delle principali attrazioni turistiche della Grecia, ha chiuso per il terzo giorno consecutivo ieri nelle ore più calde per evitare rischi alla salute dei visitatori. In Romania, le temperature dovrebbero raggiungere i 39°C oggi in gran parte del paese.

Situazione difficile anche in Spagna, dove i meteorologi hanno avvertito di una nuova ondata di caldo che durerà da oggi a mercoledì, con temperature superiori ai 40°C nelle Isole Canarie e nella regione meridionale dell'Andalusia. Sabato, sull'isola de La Palma, le temperature sono leggermente scese, aiutando i vigili del fuoco a combattere un incendio che ha bruciato oltre cinquemila ettari questo fine settimana e costringendo all'evacuazione quattromila persone.

In Asia in arrivo il tifone Talim: evacuazioni nel Sud della Cina e in Vietnam

Non va meglio in Asia: decine di migliaia di persone sono state evacuate oggi nel sud della Cina e in Vietnam e dozzine di voli sono stati cancellati a causa di un tifone che si è diretto verso terra. Si prevede che venti potenti, mareggiate e piogge intense colpiranno la costa meridionale dal Guangdong fino alle province di Hainan quando arriverà il tifone Talim, ha annunciato l'amministrazione meteorologica cinese.

Le autorità vietnamite hanno affermato che si stanno preparando a evacuare circa 30mila persone dalle aree che si prevede saranno più colpite nelle province di Quang Ninh e Hai Phong a partire da lunedì pomeriggio. La tempesta "potrebbe essere una delle più grandi che hanno colpito il Golfo vietnamita negli ultimi anni", ha affermato il principale comitato di risposta ai disastri locale.

Sempre in Cina è stata registrata ieri la temperatura più alta di sempre: Sanbao, nella regione occidentale dello Xinjiang, ha raggiunto i 52,2°C, secondo l'ufficio meteorologico britannico.

Negli USA la Death Valley brucia, caldo record anche in Arizona

Il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti ha avvertito che un'ondata di caldo "diffusa e opprimente" negli stati meridionali e occidentali dovrebbe raggiungere il suo picco, con oltre 80 milioni di persone colpite.

La Death Valley in California, spesso tra i luoghi più caldi della Terra, domenica ha raggiunto quasi il record di 52°C, mentre numerosi sono gli incendi a cui i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere.

Anche in diverse aree dell'Arizona, dello Utah e del Nevada è stato diramato un livello di allerta "magenta", corrispondente a un "livello di caldo estremo raro e/o di lunga durata" che rappresenta il livello di massima allerta del servizio meteo nazionale. Un calo delle temperature non è immediato.