Per il Times Roma è una “città infernale”: il caldo nella capitale fa il giro del mondo “Sono tentato di seguire l’esempio di Anita Ekberg in La dolce vita”, ha detto un turista a Roma. La città da giorni presenta temperature oltre i 35 gradi: per questo il Times l’ha definita “città infernale”.

A cura di Beatrice Tominic

La fontana della Barcaccia in piazza di Spagna.

"Questa settimana, la fresca e zampillante acqua della Fontana di Trevi è sembrata come un'oasi del deserto ai turisti nelle straordinariamente roventi strade di Roma. Tutto questo ha reso la vita difficile ai poliziotti che devono bloccare i visitatori che vogliono tuffarsi".

Queste le prime righe di descrizione degli ultimi giorni a Roma sul Times, che ha definito la capitale "infernal city", cioè "città infernale" a causa delle alte e intollerabili temperature. Non a caso le due ondate maggiori di caldo che sta colpendo la capitale si chiamano Cerbero e Caronte, le due figure che Dante incontra quando scende negli Inferi: "Serviva qualcosa di infernale per descrivere questo caldo", hanno detto da Il Meteo.it, che ha coniato questi nomi.

Turisti a Roma in cerca di refrigerio

Ai giornalisti di oltremanica un agente della Polizia Locale rivela: "Comprendiamo e tolleriamo chiunque voglia allungare le mani nella fontana per bagnarsi la fronte, anche perché altrimenti dovremmo chiudere tutta la fontana. Ma dobbiamo bloccare chi vorrebbe bagnarsi i piedi". E lo stesso copione, per il quale si può chiudere un occhio per quanto riguarda i tipici nasoni (le fontanelle lungo le strade del centro) si ripete, invece, per ogni fontana monumentale della capitale, compresa quella della Barcaccia, in piazza di Spagna, nella foto di apertura.

La tentazione di buttarsi in acqua, come raccontato da qualche turista anglosassone, è molta: "Sono tentato di seguire l'esempio di Anita Ekberg in La dolce vita – ha dichiarato – So che non posso, ma quanto mi piacerebbe". E per i turisti che si trattengono dal farlo, ce ne sono altri che, ignari delle norme e del rischio per i beni artistici, si tuffano.

Il caldo italiano di cui parla il mondo

Delle temperature elevate che superano i 35 gradi centigradi ne sta parlando tutto il mondo. Questo mese di luglio, in cui si toccano picchi di calore altissimi, trova "i cittadini e le cittadine romane ancora al lavoro", ricorda la testata inglese: "Le temperature di queste tipo sono la norma in agosto, nel mese in cui la città si svuota e le persone fuggono verso la spiaggia, lasciando le strade ai turisti". I consigli della città, chi vive a Roma lo sa bene, sono sempre gli stessi: dal mangiare leggero al bere molta acqua e evitare alcolici; dal vestirsi freschi all'evitare di esporsi dalle 10 alle 18. Ciò che i turisti forse non si aspettano è che possa iniziare a fare caldo già dopo le 8 della mattina.