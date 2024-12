video suggerito

Calca per entrare a una festa di beneficenza: 30 bambini morti in Nigeria, molti i feriti Una calca durante un evento di beneficenza ha portato alla morte di tantissimi bambini presso una Islamic High School di Ibadan, in Nigeria. I piccoli avrebbero ricevuto 5.000 naira, vale a dire 3 euro ciascuno.

A cura di Biagio Chiariello

Almeno 30 bambini hanno perso la vita a causa di una calca verificatasi durante una festa a Ibadan, in Nigeria. Lo riporta il sito locale Legit, specificando che l'incidente è avvenuto presso una Islamic High School, dove era stata annunciata la distribuzione di denaro per beneficenza destinato ai più piccoli. TVC News ha riferito che la situazione è degenerata quando il numero dei bambini presenti ha superato le 5.000 unità previste, scatenando una corsa per entrare, come riporta ancora il sito nigeriano.

Ibadan, situata a circa 120 km da Lagos, è la seconda città più popolosa della Nigeria e la capitale dello stato di Oyo. Durante l'evento, era prevista la distribuzione di 5.000 naira a ciascun partecipante, una cifra equivalente a poco più di tre euro, comunque significativa in un Paese dove il salario minimo è di soli 43 euro.

Secondo Legit, che cita il sito The Punch, oltre ai decessi si registrano anche "numerosi" bambini feriti.

La festa era stata organizzata da una "ex regina" (già consorte di un notabile locale) in collaborazione con una popolare stazione radio di Ibadan. "Il vicegovernatore Adebayo Lawal ha visitato uno degli ospedali dove sono stati ricoverati alcuni dei bambini feriti e ha invitato gli organizzatori a presentarsi per ulteriori interrogatori", riporta il sito.

"Questo è un giorno estremamente doloroso per tutti noi nello stato di Oyo. Siamo vicini ai genitori, la cui felicità si è tragicamente trasformata in lutto a causa di queste drammatiche perdite", ha dichiarato Seyi Makinde, governatore dello stato di Oyo.

Le indagini sono tuttora in corso, mentre i principali organizzatori dell'evento che ha provocato la calca sono stati posti sotto custodia.