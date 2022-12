Cadono nel lago ghiacciato mentre giocano, morto anche il quarto bambino: aveva 6 anni Non ce l’ha fatta il più piccolo del gruppo, l’unico sopravvissuto che era stato ricoverato in ospedale dopo l’incidente su un lago ghiacciato in Gran Bretagna già costato la vita a tre bambini di 8, 10 e 11 anni.

A cura di Antonio Palma

Si aggrava purtroppo il bilancio del drammatico incidente su un lago ghiacciato in Gran Bretagna già costato la vita a tre bambini di 8, 10 e 11 anni. Non ce l’ha fatta il più piccolo del gruppo, l’unico sopravvissuto che era stato ricoverato in ospedale.

Il bambino di soli 6 anni è morto nelle scorse ore nonostante ogni tentativo da parte dei medici di salvargli la vita. Le sue condizioni erano state giudicate già disperate al momento del ricovero ma fino all’ultimo si è sperato che potesse farcela e riprendersi.

La terribile notizia ha riacutizzato il dolore di una comunità devastata da un improvviso lutto e che si era aggrappata alla speranza che almeno uno dei piccoli potesse sopravvivere.

“Con profonda tristezza dobbiamo comunicare che il bambino di sei anni ricoverato in ospedale ha perso la sua lotta per la vita" ha annunciato la polizia delle West Midlands che è intervenuta domenica scorsa sul lago ghiacciato vicino a Solihull, nei sobborghi di Birmingham, dove si è consumata la tragedia.

Anche I vigili del fuoco delle West Midlands, direttamente coinvolti nello sforzo di salvare i ragazzini, si sono detti "devastati" nel sentire la notizia. "Auguriamo alla famiglia la forza per superare queste tragiche circostanze" hanno aggiunto.

Le squadre di subacquei dei vigili del fuoco specializzate in simili casi sono state nell'acqua gelida fino a martedì alla ricerca di eventuali altre persone, anche se la polizia ha sottolineato di non aver ricevuto segnalazioni di altri dispersi.

Secondo una prima ricostruzione, i bambini stavano giocando quando il ghiaccio si è spaccato e sono finiti nell’acqua gelata del lago dove sarebbero rimasti dai dieci ai quindici minuti prima di essere tirati fuori. Anche se il lago è profondo poco più di un metro e mezzo, a temperatura in quel momento era di circa un grado ma era scesa a meno tre gradi la notte precedente.

Intanto centinaia di persone hanno continuato ad arrivare sul posto lasciando centinaia di cartoline, omaggi floreali e giocattoli vicino al lago dove si è consumata la tragedia.