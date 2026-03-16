Cadavere in un bidone dell’immondizia, la macabra scoperta in un parco inglese: 3 arresti per omicidio

Il corpo di un uomo è stato trovato in un bidone dell’immondizia in un parco a Coventry, nel Regno Unito. La polizia inglese ha arrestato tre persone con l’accusa di omicidio. Intanto, proseguono le indagini per identificare la vittima.

La foto del cassonetto diffuso dalla polizia del West Midlands.

Tre persone sono state arrestate dopo il ritrovamento del corpo di un uomo in un bidone della spazzatura venerdì 13 marzo, quando un passante ha trovato il cadavere in un parco di Coventry, città del Regno Unito nelle West Midlands (a circa 30 chilometri da Birmingham).

Le indagini sono ancora in corso per identificare formalmente la vittima e stabilire le cause del decesso. La polizia ipotizza che l'uomo sia stato investito da un veicolo prima di essere portato nel parco.

Oggi, lunedì 16 marzo, la polizia delle West Midlands ha dichiarato che un uomo e una donna sulla quarantina e un uomo di circa 20 anni sono stati arrestati nella notte e posti in custodia con l'accusa di omicidio e favoreggiamento.

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La polizia ha precedentemente comunicato che la vittima, di età compresa tra i 40 e i 50 anni, ha un tatuaggio sulla schiena raffigurante una croce con un serpente avvolto intorno e la scritta "Little Stardust".

Ha anche un tatuaggio sul braccio destro con la scritta "nan", un trifoglio e i colori della bandiera irlandese, hanno aggiunto gli agenti. Il corpo è stato ritrovato nel Cash's Park, nei pressi di Daimler Road, intorno alle 17.00 di venerdì.

Il sovrintendente capo Phil Poole dell'Unità Crimini Maggiori della Polizia delle West Midlands ha dichiarato: "Dopo aver avviato le indagini questo fine settimana, abbiamo effettuato diversi arresti durante la notte. Tutte le persone restano attualmente in custodia mentre continuiamo a indagare eper ricostruire l'accaduto."

"Continuiamo a rivolgerci a chiunque possa avere maggiori informazioni su quanto accaduto e possa contribuire alle nostre indagini", ha aggiunto il sovrintendente capo.

Le forze dell'ordine chiedono di rivolgersi al numero 101 con riferimento al caso 4148 del 13 marzo. La polizia delle West Midlands ha inoltre attivato un portale pubblico dove le persone possono inviare immagini e video.