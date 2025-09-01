Bussa alla porta per scherzo e scappa, undicenne muore in Texas: “Colpito alla schiena con arma da fuoco”

Bussare e scappare prima che la porta venga aperta. Uno scherzo innocente che però si è rivelato fatale per un bambino di 11 anni a Houston, Texas. Sabato sera, infatti, il giovane stava giocando con degli amici al cosiddetto "ding dong ditching", letteralmente "bussare e darsela a gambe". Proprio mentre scappava da una casa, è stato raggiunto da un proiettile alla schiena. È stato portato immediatamente all'ospedale, dove è rimasto in condizioni critiche fino a domenica, quando è morto.

La polizia di Houston sta investigando un uomo di mezza età, che è stato trattenuto solo per il tempo dell'interrogatorio, per poi essere rilasciato. Quindi, non è ancora stata formalizzata un'accusa, che però secondo quanto dichiarato dal detective Michael Cass sarà di omicidio, visto che il bambino è stato sparato troppo lontano dal luogo dello scherzo affinché si possa tenere in considerazione l'opzione della legittima difesa, come riferito da Cnn. Le indagini sono comunque in corso, e le autorità del luogo hanno trovato diverse armi a casa del sospettato.

Secondo la polizia, inoltre, lo scherzo del bambino sarebbe a una challenge diffusasi su TikTok, consistente appunto nel bussare o dare calci alle porte per poi scappare velocemente, al fine di riprendere il tutto e postarlo sul social. Le autorità statunitensi, non solo di Houston, stanno dunque mettendo in guardia i cittadini da questo nuovo trend, perché non è la prima volta che porta a un episodio di violenza.

Per esempio già a maggio il New York Times aveva riportato la morte di un diciottenne avvenuta in modalità simili e per la quale un uomo è stato accusato di omicidio di secondo grado. A luglio, poi, la polizia di Frisco, un comune in Texas, ha arrestato un uomo di 58 anni per aver sparato ripetutamente a un veicolo coinvolto sempre in uno scherzo di "bussa e scappa".