Bus si ribalta e minivan finisce in un fosso, 15 studenti morti in Malesia: "Non ho potuto aiutare i miei amici" In Malesia si è verificato un terribile incidente, che ha provocato la morte di 15 studenti universitari: a scontrarsi un autobus e un minivan, 31 le persone rimaste ferite.

A cura di Dario Famà

Lunedì scorso, un incidente stradale ha causato 15 morti in Malesia. L'episodio si è verificato intorno all'1:10 di notte a Gerik, nello Stato del Perak, dove altre 31 persone sono rimaste ferite. A scontrarsi sono stati un minivan e un autobus che trasportava studenti della Sultan Idris Education University.

Secondo quanto riportato dal sito di notizie Free Malaysia Today, il pullman sarebbe partito da Jerteh, nel nord del Paese, per poi dirigersi a Tanjung Malim, nell'estremo sud della Malesia. Secondo l'autorità per la gestione dei disastri dello Stato del Perak, l'autobus si sarebbe ribaltato e il minivan sarebbe finito in un fosso. Non è chiaro, tuttavia, cosa abbia causato la tragedia, che ha provocato il decesso immediato di 13 studenti e 2 morti in ospedale. Alcuni sopravvissuti hanno affermato che il bus stava viaggiando a velocità elevata e che si sentiva odore di bruciato.

Una delle passeggere, la 21enne Aleeya Maisarah Azizzani, ha dichiarato al quotidiano The Star che il bus aveva accelerato in prossimità di una collina: "Dopo aver centrato una fossa, il mezzo ha improvvisamente sbandato a destra della strada. Il guidatore ha rallentato, ma poi ha nuovamente preso velocità".

In un comunicato, lo Stato del Perak ha provato a fornire maggiori dettagli su parte della tragedia: "Alcune vittime sono state sbalzate fuori, altre erano intrappolate nell'autobus, mentre alcune sono riuscite ad uscire da sole". Questo è stato il caso di Nur Irdina Huri, studentessa di 22 anni sopravvissuta al violento impatto: "È accaduto tutto così in fretta. Sono riuscita ad emergere dal bus attraverso un piccolo buco, ma non ho potuto aiutare i miei amici perché era molto buio".

Per poter soccorrere i feriti e recuperare le vittime nel bus, è stato necessario l'utilizzo di una fresa elettrica. Secondo quanto riferito dal capo della polizia del Perak Noor Hisam Nordin, le forze dell'ordine stanno indagando per capire cosa abbia provocato la tragedia, individuando eventuali responsabilità.

Rammaricato per l'accaduto il Primo Ministro della Malesia Anwar bin Ibrahim, che ha espresso le condoglianze per le famiglie delle vittime. Nel Paese questo tipo di incidenti sono all'ordine del giorno: secondo il The Star, nel mese di marzo sono morte in media 12 persone al giorno: una persona ogni 2 ore.