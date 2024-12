video suggerito

Bus con gli invitati alle nozze precipita dal ponte e finisce nel fiume: 71 morti, strage in Etiopia Cinque i passeggeri del veicolo che sono sopravvissuti miracolosamente all'impatto e sono stati estratti dalle lamiere contorte del mezzo. Sono ricoverati in gravi condizioni. Secondo la polizia locale, il mezzo trasportava più persone del dovuto.

A cura di Antonio Palma

È strage in Etiopia dove almeno 71 persone sono morte in un drammatico incidente stradale avvenuto domenica nel sud del Paese africano. Le vittime viaggiavano su un mezzo adibito al trasporto di persone su cui viaggiavano decine di invitati di ritorno da un matrimonio. Il bus ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada in un burrone e precipitando nel fiume sottostante.

Il dramma si è consumato intorno alle 17:30 ora locale, le 15.30 in Italia, quando il mezzo stracarico di persone è precipitato nel fiume Gelana, nello stato meridionale di Sidama, a circa 300 km a sud della capitale etiope Addis Abeba. Come comunicato dalla Direzione per la prevenzione e il controllo del traffico della Commissione di polizia di Sidama, i morti accertati sono 68 uomini e tre donne.

Cinque i passeggeri del veicolo che sono sopravvissuti miracolosamente all’impatto e sono stati estratti dalle lamiere contorte del mezzo: ora sono ricoverati in gravi condizioni. "Cinque persone sono in condizioni critiche e sono in cura al Bona General Hospital" ha confermato il portavoce del governo regionale di Sidama.

Il veicolo del costruttore giapponese Isuzu, "è caduto nel burrone del fiume Gelana per cause ancora da accertare” ha detto il commissario di polizia regionale, Daniel Sankura. Terribili le immagini che si sono presente davanti ai primi soccorritori accorsi sul posto. Le immagini condivise dall'Ufficio sanitario regionale di Sidama mostrano infatti una massa di persone che circondano un veicolo parzialmente sommerso dall'acqua, tra cui molti che cercano di tenerlo a galla.

Secondo la polizia, il mezzo trasportava più persone del dovuto. Il portavoce del governo regionale ha aggiunto che il mezzo ha sbandato all’altezza di un ponte su un fiume mentre percorreva una strada piena di curve. Molti passeggeri stavano tornando da una cerimonia nuziale e alcune famiglie sono state completamente distrutte

In Etiopia, la seconda nazione più popolosa dell'Africa, gli incidenti stradali gravi purtroppo non sono rari, spesso a causa di strade con pessima manutenzione e mezzi non adeguati.