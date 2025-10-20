Boeing 747 va fuori pista e colpisce veicolo, si spezza in due e finisce in mare: 2 morti a Hong Kong

Spaventose le immagini dell’incidente all’aeroporto di Hong Kong dove un aereo cargo della compagnia Emirates SkyCargo è uscito di pista a forte velocità travolgendo un veicolo di servizio e uccidendo i due uomini a bordo prima di finire la sua corsa in mare spezzato in due.

Tragico incidente aereo nelle scorse ore all'aeroporto di Hong Kong dove un velivolo cargo della compagnia Emirates SkyCargo è uscito di pista a forte velocità travolgendo un veicolo di servizio e uccidendo i due uomini a bordo prima di finire la sua corsa in mare spezzato in due. Lo spaventoso impatto del Boeing 747-481 nelle prime ore di oggi lunedì 20 ottobre, poco prima delle 4 ora locale, la tarda serata di domenica in Italia.

L'aereo cargo si è spezzato in due

Spaventose le immagini dell’incidente che si sono presentate ai primi soccorsi giunti sul posto. Come si vede da alcune foto, l’aereo è finito quasi completamente in acqua col solo muso appoggiato sulla riva e la coda completamente tranciata. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, per i quattro membri dell'equipaggio a bordo del volo nessuna conseguenza fisica, tutti sono usciti con gli scivoli dalla porta anteriore mentre è stato tragico il bilancio per chi era a terra.

Il velivolo infatti nella sua corsa fuori pista ha investito in pieno un veicolo di pattugliamento terrestre dello scalo su cui viaggiavano due addetti di 30 e 41 anni, entrambi morti. Uno è deceduto sul colpo mentre un altro in ospedale più tardi dopo un disperato tentativo di salvarlo.

Cosa è accaduto al Boeing 747 di Emirates

Secondo quanto ricostruito finora, il Boeing 747-481 era stato riconvertito da aereo passeggeri a cargo ed era operato dalla compagnia aerea turca Air ACT per conto di Emirates SkyCargo con un contratto di noleggio a lungo termine. L’aereo era partito dall'aeroporto internazionale Al Maktoum di Dubai ma non c'era nessun carico a bordo.

L’autorità portale di Hong Kong ha comunicato che “Intorno alle 03:50, un volo cargo con codice UAE9788, in volo da Dubai a Hong Kong, è uscito di pista finendo in mare dopo l'atterraggio sulla pista nord. Le operazioni di soccorso sono iniziate immediatamente dopo l'incidente. Il Centro di Emergenza dell'Aeroporto è stato attivato. La Pista Nord è stata chiusa a causa dell'incidente, mentre la Pista Sud e la Pista Centrale continueranno a funzionare".

Secondo le prime informazioni, l’aereo era regolarmente in fase di atterraggio quando a pochi metri dal suolo ha virato repentinamente sulla sinistra colpendo con una ruota il veicolo a terra e schiantandosi poi contro la recinzione dove si è spezzato in due prima di finire in mare

Le autorità di Hong Kong hanno dichiarato che le condizioni meteo erano buone durante l'incidente e che avevano impartito all'aereo le istruzioni corrette. L'aereo non ha inoltre inviato alcun segnale di soccorso prima dell'atterraggio ma le indagini sono in corso per stabilire cosa sia accaduto.