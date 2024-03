Boeing 737 Max esce di pista e finisce sull’erba a Houston: paura a bordo, passeggeri evacuati L’aereo della United Airlines era partito da Memphis. È finito sull’erba all’aeroporto George Bush di Houston, nello Stato USA del Texas. A contribuire all’incidente le forti piogge e la visibilità ridotta. FAA apre inchiesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Un altro incidente per un Boeing 737 Max: nessun portellone esploso come era capitato per il velivolo della Alaska Airlines, ma una pericolosa uscita di pista per un aereo della United Airlines finito sull'erba all'aeroporto George Bush di Houston, nello Stato USA del Texas. Fortunatamente, i 160 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio a bordo sono rimasti illesi e sono stati evacuati dall'aereo in sicurezza, per poi essere trasportati in autobus al terminal. La Federal Aviation Administration (FAA) ha comunicato che sarà aperta un'indagine sull'accaduto.

L'aereo era partito da Memphis, ma le condizioni meteorologiche avverse, con forti piogge e visibilità ridotta, hanno portato all'incidente durante l’atterraggio. Le prime immagini circolate sui social media evidenziano come il carrello di atterraggio principale sinistro del Boeing sia rimasto bloccato nel terreno morbido al fianco della pista, con il carrello anteriore sollevato in aria.

L’incidente solleva altri interrogativi sulla sicurezza dei Boeing 737 Max, modello che negli ultimi ha fatto continuamente parlare di sé per problemi tecnici, in particolare per il caso del portellone staccatosi poco dopo il decollo da Portland, Oregon, sollecitando ad una riflessione sulla sicurezza aerea e sui controlli di manutenzione delle flotte utilizzate dalle principali compagnie aeree mondiali.

"La United Airlines, insieme alle autorità competenti, si impegna a garantire la massima trasparenza nell’indagine in corso, con l’obiettivo primario di prevenire futuri incidenti e rafforzare la fiducia dei passeggeri nella sicurezza dei voli" ha fatto sapere la compagnia USA.