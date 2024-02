Portellone esploso in volo su 737 Max, dimenticati bulloni durante montaggio: risultati delle indagini È quanto emerso dalle indagini della National Transportation Safety Board, l’ente statunitense che sta indagando sull’incidente del Boeing 737 Max dell’Alaska Airlinese e che ha pubblicato i primi risultati preliminari dell’indagine in nuovo report. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Il portellone esploso in volo sul Boeing 737 Max dell'Alaska Airlines lo scorso 5 gennaio non era fissato correttamente al velivolo perché mancavano almeno tre dei quattro bulloni che avrebbero dovuto tenerlo ancorato alla fusoliera dell'aereo. È quanto emerso dalle indagini della National Transportation Safety Board, l'ente statunitense che sta indagando sull'incidente e che ha pubblicato i primi risultati preliminari dell'indagine in nuovo report.

Secondo l'ente americano, la mancanza dei bulloni sul portellone, che copriva un'uscita di sicurezza inutilizzata, ha causato prima uno spostamento e poi il conseguente distacco in volo dello stesso portellone che ha rischiato poi di causare una strage. Nel bel mezzo del volo, infatti, si è creato un buco nella fusoliera e di conseguenza un'improvvisa depressurizzazione che ha costretto l'aereo a un atterraggio di emergenza.

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo il decollo del volo Alaska Airlines 1282 dall'aeroporto internazionale di Portland. L'aereo è stato costretto a rientrare immediatamente nello scalo dell'Oregon per un atterraggio di emergenza e per fortuna tra i 171 passeggeri e i 6 membri di equipaggio si sono registrati solo sette feriti lievi.

Secondo l'inchiesta, i bulloni mancanti avrebbero permesso al pannello della porta di spostarsi fuori posizione e quindi di staccarsi dall'aereo subito dopo il decollo. Il portello in infatti è praticamente esploso e volato via, lasciando un buco nel lato dell'aereo proprio accanto ai passeggeri.

Il portellone era stato prodotto dall'azienda fornitrice della Boeing. Spirit AeroSystems, e originariamente installato nella fusoliera prima di essere consegnato al colosso aerospaziale. Secondo il rapporto preliminare ational Transportation Safety Board, il portellone però era stato successivamente rimosso in fabbrica a causa di danni verificatisi durante il processo di produzione.

Le prove fotografiche suggeriscono che quando è stato reinstallato, almeno tre dei quattro bulloni di bloccaggio non sono stati rimessi a posto. "I danni su portellone e cardini, così come l'assenza di danni nelle aree in cui avrebbero dovuto esserci i bulloni, suggeriscono che i bulloni mancavano prima che la porta si spostasse dalla sua posizione normale" afferma il rapporto.

Boeing, già messa sotto accusa dopo le ispezioni su altri aerei che hanno già rivelato bulloni e fissaggi allentati su altri aerei, ha affermato di essere responsabile di quanto accaduto e di essere al lavoro per risolvere i problemi. "Un evento come questo non deve accadere su un aereo che lascia la nostra fabbrica. Dobbiamo semplicemente fare meglio per i nostri clienti e i loro passeggeri. Stiamo implementando un piano globale per rafforzare la qualità", ha dichiarato il presidente della Boeing Dave Calhoun.

Spirit AeroSystems ha affermato che resterà concentrata sulla collaborazione con Boeing e con le autorità di regolamentazione "sul miglioramento continuo dei nostri processi e sul rispetto dei più elevati standard di sicurezza, qualità e affidabilità".