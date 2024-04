A Mirabilandia montagna russa alta 50 metri si blocca all’improvviso: persone a bordo evacuate, il video Paura a Mirabilandia dove una delle montagne russe più famose, il Katun, si è bloccato improvvisamente mentre era in azione. Nessun ferito ma le persone a bordo sono state immediatamente evacuate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura per un gruppo di visitatori del parco divertimenti di Mirabilandia a Ravenna. Sabato 13 aprile il Katun, montagna russa che rappresenta una delle attrazioni più famose, alta 50 metri, si è bloccato all'improvviso per un problema mentre era in azione.

Le persone a bordo, circa una decina, sono state evacuate senza l'intervento dei vigili del fuoco e sono state fatte scendere a piedi dalla montagna russa, in maniera ordinata e senza particolari affanni. Il fermo dell'attrazione – come hanno spiegato dalla direzione del parco – è scattato in automatico per motivi di sicurezza.

"Un'anomalia improvvisa è stata segnalata ai sensori che per motivi di sicurezza in questi casi interrompono il giro in punti già prestabiliti per permettere ai visitatori di scendere in totale sicurezza", è stato precisato dal parco, che a Fanpage.it ha aggiunto: "Il fermo di una attrazione è molto comune nei parchi divertimento e in questo caso non è successo nulla di strano o grave. Non ci sono neanche state scene di panico".

Le immagini dell'incidente sono state riprese da alcuni visitatori da terra e, condivise su TikTok, hanno fatto immediatamente il giro dei social. Non si registrano feriti. Il Katun, inaugurato nel 2000, è un'Inverted Coaster, termine con il quale si indicano montagne russe con binario a scorrimento "sulla testa" e in discesa arriva a toccare i cento chilometri orari.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere sempre a Mirabilandia. Nel luglio 2016, ad esempio, come ricorda Il Resto del Carlino, per un problema tecnico alcuni passeggeri dovettero scendere dal Divertical, anche quella volta fermo a decine di metri da terra. In quella circostanza la discesa fu più problematica.