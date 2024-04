Blocchi di grandine grandi come palloni sono caduti nella regione cinese del Guangxi Tutta la Cina meridionale è interessata da una settimana da una forte ondata di maltempo, con inondazioni, grandinate record e decine di migliaia di persone evacuate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

"Chicchi" di grandine grandi come pallino sono precitati nei giorni scorsi nelle città della regione di Guangxi, nella Cina meridionale, in una zona funestata per tutta la settimana da fenomeni meteo estremi e da un incessante maltempo.

Buona parte del sud della Cina ha dovuto fare i conti con piogge torrenziali che hanno causato inondazioni e decine di migliaia di evacuazioni. Ad Hong Kong è stata segnalata una tromba d'aria marina mentre nel Guangdong, che conta una popolazione di circa 127 milioni di abitanti (più del doppio dell'Italia), la pioggia è caduta per giorni e giorni praticamente senza sosta.

A Yingde, nel nord del Guangdong, sono caduti più di trenta centimetri di pioggia da venerdì a domenica scorsi, come confermato dal quotidiano statale China Daily . Quasi 20mila persone sono state evacuate e nove fiumi hanno rischiato lo straripamento. Intense precipitazioni hanno colpito anche le vicine province cinesi di Jiangxi, Fujian e Guangxi. Proprio in quest'ultimo territorio alcuni video pubblicati sui social network mostrano la caduta di enormi blocchi di grandine.

Gli eventi estremi sono fenomeni meteorologici intensi che, solitamente, hanno un tempo di ritorno alto: prima che un evento dello stesso tipo riaccada possono intercorrere anche molte decine di anni. Il cambiamento climatico sta però modificando la situazione: gli eventi estremi diventano più frequenti e questo richiede un ripensamento di come questi vengono affrontati. La grandinata avvenuta nella regione cinese dello Guangxi può essere annoverata tra gli eventi meteo estremi causati dal cambiamento climatico di origine antropica, cioè causati dalle emissioni di gas climalteranti da parte dell'uomo.