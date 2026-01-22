Blitz della polizia alle nozze per arrestare il padre ma era scherzo della sposa: “Volevo qualcosa di diverso”

Pensate di essere a un ricevimento di nozze dove tutti ballano, cantano e si divertono e poi improvvisamente spuntano alcuni agenti di polizia che chiedono del padre della sposa per arrestarlo. Una situazione di comprensibile ansia e preoccupazione per i presenti, ma in realtà era tutto uno scherzo architettato dalla stessa sposa per far vivere una giornata ancora più particolare ai suoi invitati. È quanto accaduto durante le nozze di una coppia di sposi britannica, Robyn Ellis e Arron Robson che così ha deciso di rendere ancora più indimenticabile il giorno del matrimonio.

I poliziotti finti non erano altro che cantanti di una band assoldati appositamente per il divertimento dei presenti, come poi è stato ben chiaro a tutti quando uno degli agenti ha preso il microfono e ha iniziato a cantare invitando tutti a seguirlo. "Avevo già visto camerieri cantanti ai matrimoni di molte persone, ma volevo qualcosa di diverso" ha raccontato la sposa a SWNS, rivelando che marito e padre erano complici ma tutti gli altri erano completamente all'oscuro dello scherzo.

La scena, avvenuta in un hotel Darlington, nella contea di Durham, è stata immortalata anche in un video che la sposa ha poi pubblicato sui suoi profili social. Come si vede nel filmato, all'improvviso l'animatore spiega che è arrivata la polizia e che cercano il padre della sposa. Po si vedono due genti che affacciano e la stessa sposa che si allontana urlando "non nel giorno delle mie nozze". Momenti di comprensibili e incertezza e ansia per tutti che però poco dopo si sono dissolvono in un applauso quando uno degli agenti afferra il microfono e chiede se sono pronti per festeggiare, prima di intonare una versione di "All You Need is Love".

"Gli invitati erano davvero nel panico. Mio cugino pensava davvero che fosse reale perché si è avvicinato urlando a squarciagola contro la polizia. Imprecava e tutto il resto. Un paio di altri ospiti intimavano alla polizia di andarsene. Tutti dicevano che era fuori luogo presentarsi il giorno del mio matrimonio. Più urlavano, più gli altri ci credevano" ha raccontato la sposa parlando di un matrimonio da favola.

Una gag esilarante per gli invitati che però ha rischiato di non concretizzarsi visto che il gruppo di cantanti poliziotti che la coppia aveva assoldato aveva annullato l'appuntamento tre giorni prima delle nozze. A risolvere la situazione fortunatamente una compagnia locale di cantanti camerieri che però in questo caso si è travestita da poliziotti per accontentare la trovata della sposa.

"A me piacciono le cose esagerate e anche i miei invitati si sono divertiti un mondo. A tutti è piaciuto tantissimo, dicevano che era la sorpresa più bella. Penso che sia stato assolutamente fantastico" ha concluso la sposa.