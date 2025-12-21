Blackout a San Francisco, perché 130mila persone sono rimaste senza elettricità: al buio un terzo della città

Blackout a San Francisco, un terzo della città al buio e più di 100mila utenti senza elettricità. Disagi e disservizi ma nessun ferito. Bloccati i veicoli autonomi di Waymo, i taxi-robot senza conducente non rispondevano ai comandi a distanza.

Auto in coda in uno dei quartieri di San Francisco interessati dal blackout.

L'oscurità ha avvolto un terzo della città di San Francisco, sono impressionanti e suggestive le immagini del blackout che nella serata di ieri, sabato 20 dicembre, intorno alle ore 20 (le 5 del mattino in Italia, ndr), ha interessato la metropoli, lasciando oltre 130 mila utenti, tra case e aziende al buio.

Un disservizio che è proseguito anche oggi, domenica 21 dicembre. Secondo il progetto di monitoraggio "Power Outage", quasi 30mila persone sono ancora prive di fornitura di energia elettrica.

Le autorità hanno confermato che nella città californiana sono stati interessati soprattutto i quartieri nord-occidentali, incluse le sezioni di Richmond, Sunset, Presidio e Golden Gate Park.

La Pacific Gas & Electric Company, principale compagnia elettrica di San Francisco, ha assicurato che i tecnici del gruppo sono al lavoro per cercare di ridimensionare i disservizi ed il disagio provocati dal blackout.

"Le squadre hanno ripristinato la corrente elettrica per circa 95mila clienti entro le 23.00 di sabato e circa 35mila sono ancora senza servizio elettrico", ha affermato PG&E, aggiungendo che non ci sono stati feriti tra i lavoratori o tra i cittadini.

Da parte sua il sindaco di San Francisco, Daniel Lurie, ha invitato i cittadini a rimanere a casa per agevolare l'intervento degli agenti di polizia impegnati a garantire una regolare circolazione nelle strade.

Secondo quanto riportano i quotidiani esteri, una parte delle interruzioni elettrice è stata attribuita a un incendio scoppiato in una sottostazione della Pacific Gas and Electric nel centro di San Francisco, incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato.

"Posso affermare con certezza che si tratta di un fattore che ha contribuito alle interruzioni di corrente, ma non so se sia l'unica ragione", ha dichiarato al ‘Los Angeles Times' il tenente Mariano Elias dei Vigili del fuoco di San Francisco.

Il blackout ha costretto allo stop anche i veicoli autonomi di Waymo, la compagnia del gruppo Alphabet che fornisce taxi-robot senza conducente.

"Abbiamo temporaneamente sospeso i nostri servizi di mobilità a causa della diffusa interruzione di corrente a San Francisco", ha dichiarato un portavoce di Waymo alla stampa assicurando che i tecnici della compagnia sono impegnati per garantire la sicurezza dei passeggeri.

L'azienda ha interrotto le sue attività dopo che diverse auto si sono bloccate in mezzo alla strada senza più rispondere ai comandi a distanza.