Bimbo vestito da Superman irrompe al comizio e gioca in bici davanti al presidente cileno Il bimbo ha iniziato a girare in sella intorno al presidente, apparentemente ignaro di ciò che stava accadendo.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere un discorso di quelli solenni per annunciare misure importanti e chiedere ai cittadini il voto a sostegno di una nuova costituzione del Paese, ma quello del presidente cileno Gabriel Boric si è trasformato involontariamente una scena decisamente insolita e che non ha mancato di strappare qualche sorriso.

Nel bel mezzo del discorso che tutti seguivano con attenzione, infatti, un bambino vestito da Superman ha fatto irruzione in scena mettendosi a giocare con la sua bici attorno al capo dello stato.

La scenetta è stata ripresa in un video che ben presto è stato pubblicato sui social diventando virale. Il filmato risale alla scorsa settimana quando Boric era in giro per il Paese sudamericano a chiedere ai cileni di esprimere il loro voto a sostegno della nuova costituzione da lui voluta

Nel video si vede Boric che parla in piedi dietro un leggio e un bimbo che improvvisamente compare in scena sulla sua bici senza pedali con tanto di vestito blu da supereroe e mantello rosso, oltre al berretto invernale a coprirgli interamente la testa e un casco in mano.

Il bimbo ha iniziato a girare in sella intorno al presidente, apparentemente ignaro di ciò che stava accadendo, e senza che nessuno intervenisse inizialmente. Lo stesso Boric ha proseguito il suo intervento fino a quando qualcuno ha convinto il piccolo a desistere.

La scenetta però non ha portato bene a Boric perché alla fine il cambiamento costituzionale è stato respinto dalla stragrande maggioranza degli elettori. Circa 7,9 milioni di cilene hanno votato contro la bozza di costituzione contro 4,9 milioni che hanno votato a favore, un duro colpo per il giovane presidente del Paese che ne ha sostenuto l'adozione.