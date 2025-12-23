Bimbo si ferma a fare pipì mentre i genitori restano in auto: tir li travolge e li uccide, lui si salva

È accaduto in Colombia: l’auto sulla quale viaggiava una famiglia è stata travolta da un tir; uno dei due figli, però, era appena uscito per fare pipì a bordo strada.

Un grave incidente stradale ha sconvolto nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre la strada che collega Buga a Buenaventura, in Colombia. Intorno alle 15, un’auto con a bordo una famiglia è stata travolta da un autoarticolato, con un bilancio drammatico: due adulti deceduti e due bambini sopravvissuti.

Le vittime sono Diego Fernando Suárez e Lina Marcela Díaz, una coppia che viaggiava insieme ai propri figli, entrambi minorenni. L’impatto, secondo una prima ricostruzione delle autorità, sarebbe stato causato da un guasto al sistema frenante del mezzo pesante, che ha colpito violentemente l’auto da dietro. La collisione è stata fatale per i due genitori, morti sul colpo, mentre il veicolo è rimasto schiacciato sotto la struttura del camion.

Uno dei bambini è stato estratto vivo dall’abitacolo dai soccorritori e trasferito d’urgenza in un centro sanitario. Il secondo, invece, si trovava già fuori dall’auto al momento dell’impatto: pochi istanti prima era sceso dal veicolo approfittando delle lunghe code e della congestione del traffico per fare pipì.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse. Le condizioni meteorologiche sfavorevoli e l’intenso flusso veicolare hanno rallentato gli interventi, rendendo necessario il supporto dei residenti della zona, che hanno collaborato con le squadre di emergenza per liberare l’area e assistere i feriti.

A colpire, oltre alla violenza dell’incidente, è stato il racconto di alcuni testimoni. Media locali riferiscono che uno dei bambini, rimasto sul bordo della strada, implorava disperatamente i soccorritori di salvare i genitori, chiamandoli a gran voce. Secondo quanto riportato da residenti intervistati dal portale Córdoba en Línea, il piccolo avrebbe atteso seduto su una sedia mentre la polizia e i soccorritori riuscivano a estrarre il fratellino dai rottami dell’auto.

Entrambi i minori sono stati successivamente trasferiti in una struttura sanitaria, dove restano ricoverati sotto osservazione medica e con il supporto di un’équipe psicologica. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione le responsabilità e le cause tecniche dell’incidente.