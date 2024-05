Bimbo lo scambia per senzatetto e gli dà la sua paghetta ma lui è ricco e lo ricompensa: “Grande emozione”

video suggerito

"Ho sempre desiderato aiutare un senzatetto e quando finalmente ne ho avuto l'opportunità, l’ho fatto”, così un bambino statunitense di 9 anni ha raccontato il momento in cui ha dato il suo unico dollaro a un uomo che pensava fosse un senzatetto ma che in realtà è un commerciante e imprenditore e che infine ha deciso di ricompensarlo in maniera speciale. La storia da film arriva da Baton Rouge, nello stato della Louisiana, in Usa, e vede protagonisti un bambino di 9 anni e un piccolo imprenditore del posto, il 42enne Matt Busbice.

Come ha raccontato lo stesso ragazzino alla Cbs, il minore da tempo cercava la sua occasione per fare del bene, come gli hanno insegnato i genitori, e così quando ha visto quell’uomo al bar senza soldi che sembrava disperato non ci ha pensato su due volte: è andato verso di lui e gli ha dato l’unico dollaro che aveva in tasca. Si trattava della paghetta che gli avevano dato i genitori per i buoni voti a scuola.

La scena all’interno di un bar della zona dove i due si sono ritrovati per caso circa un mese fa. “Inizialmente pensavo volesse aggredirmi, è venuto verso di me e aveva il pugno chiuso, ma poi ha aperto la mano e mi ha dato una banconota da 1 dollaro” ha raccontato il 42enne, ricostruendo la scena ripresa anche nei video delle telecamere di sorveglianza del locale. "Se sei un senzatetto, ecco un dollaro” gli ha detto il ragazzino, lasciando senza parole l’adulto.

Il 42enne in realtà era disorientato e perché nel suo palazzo era suonato l’allarme antincendio, poi rivelatosi falso, e lui era sceso di corsa di mattino presto con abiti spaiati e tutto scapigliato. La scena ha commosso il 42enne che prima gli ha offerto la colazione e poi ha deciso di ricompensare a modo suo il minore: 40 secondi per scegliere tutto ciò che voleva nel suo negozio di articoli sportivi. I due però son rimasti in contatto e si rivedranno ancora. “Questa storia mi ha insegnato che se doni in realtà otterrai sempre di più" ha concluso il 42enne.