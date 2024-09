video suggerito

Bimbo di 8 anni ucciso da un colpo di arma da fuoco alla testa partito per errore: dramma in Uk La tragedia nella fattoria di famiglia in Cumbria, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Il piccolo, portato in ospedale, è morto poche ore dopo. La polizia locale ha arrestato sul posto un uomo sulla sessantina con l’accusa di omicidio colposo per grave negligenza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un bambino di otto anni è morto tragicamente dopo essere stato colpito alla testa e al volto da un proiettile di arma da fuoco partito per sbaglio mentre si trovava nella fattoria di famiglia in Cumbria, nel nord-ovest dell'Inghilterra. La tragedia in una fattoria nella zona di Warcop dove, dopo l’allarme lanciati dai familiari del piccolo, sono accorsi decine di agenti di polizia e servizi sanitari ma per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

La polizia locale ha arrestato sul posto un uomo sulla sessantina, che è il proprietario dell'arma, con l'accusa di omicidio colposo per grave negligenza. Stando ai primi accertamenti investigativi, infatti, si tratterebbe di un incidente: il colpo mortale sarebbe partito per errore da un’arma detenuta in casa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato, intorno alle 14.30, ora locale.

I servizi di emergenza sono accorsi alla fattoria poco dopo a seguito della segnalazione di un bambino gravemente ferito da un'arma da fuoco nella proprietà. Al lor arrivo il piccolo era ancora vivo e viste le gravissime ferite e la zona isolata, è stato allertato anche un elicottero di emergenza. Il bambino di otto anni quindi è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza in ospedale.

Leggi anche Parte colpo accidentale dal fucile del padre, 27enne muore durante battuta di caccia nel Messinese

All’arrivo in pronto soccorso le sue condizioni erano già gravissime con ferite potenzialmente mortali alla testa e al viso. I medici hanno portato a salvarlo con un intervento d’urgenza ma purtroppo il bambino è morto tragicamente alcune ore dopo, durante la notte tra sabato e domenica

Il sessantenne che era nella fattoria con il bimbo è stato fermato nell’immediatezza dei fatti per lesioni gravissime ma poi, a seguito del decesso, arrestato con l'accusa di omicidio colposo e posto in custodia cautelare.

Un portavoce della polizia della Cumbria ha affermato che l'arma da fuoco che ha sparato era sulla scena ed è stata messa al sicuro dagli agenti intervenuti sul posto. Si sta ora indagando sulle circostanze esatte della morte del bambino.