Bimbo di 8 anni si ferma ad accarezzare due cani randagi: sbranato e ucciso sotto gli occhi della madre La tragedia è avvenuta lunedì 13 gennaio nel quartiere di Berry's Ridge, a DeLand, nello Stato USA della Florida, dove Michael viveva con la sua famiglia da circa 6 anni. Gli animali sono stati identificati come un Pit Bull Terrier e un Catahoula, una razza di cane da pastore.

A cura di Biagio Chiariello

I cani killer (immagini della polizia della contea di Volusia)

"Non mi toglierò mai dalla testa l'immagine di mio figlio sbranato". Sono le parole della mamma di Michael, il bimbo di 8 anni è stato brutalmente aggredito e ucciso da due cani randagi nel suo quartiere di Berry's Ridge, a DeLand, nello Stato USA della Florida.

Lo scorso 13 gennaio il giovanissimo era in bicicletta con un amico quando si è fermato ad accarezzare due cani che correvano liberi in strada. Gli animali sono diventati subito aggressivi e lo hanno attaccato. Sua madre se n'è accorta ed è uscita immediatamente di casa. "Ha dovuto prendere quei cani a calci e pugni… sai, proteggere suo figlio… ma sfortunatamente, non… non è stata in grado di farlo", ha detto Jackie Hart, prozia di Michael all'emittente Fox35.

I vicini hanno subito chiamato il 911, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvare il bambino. La famiglia di Michael vive nel tranquillo quartiere della contea di Volusia da sei anni. Il bimbo era il più giovane di tre figli. Secondo Jackie, era stato chiamato così in onore del padre. Quest'ultimo è un camionista e si trovava in Texas al momento dell'attacco. "Ha guidato tutta la notte per tornare a casa" ha detto Jackie.

La stessa madre del bimbo sostiene di non aver mai visto quei cani prima, ma alcuni vicini hanno riferito di aver avuto qualche grattacapo con loro. "Non appena imbocchi quel vialetto, inizi a sentire i cani che impazziscono e abbaiano", ha detto Frank Tuttle all'emittente USA. "Non sapevo se dovevo portare un'arma o cosa fare per non essere attaccato…", ha ammesso l'uomo.

"Ascoltare quella chiamata al 911 e sentire la madre di Michael, che si butta su di lui per fermare l'attacco urlando ‘qualcuno mi aiuti, mio figlio non respira', tocca profondamente ciò che siamo come esseri umani", hanno aggiunto i vicini.

Lo sceriffo della contea Volusia, Mike Chitwood, ha parlato in merito alla tragedia: "Faremo tutto ciò che è umanamente possibile per ritenere responsabile il proprietario di questi cani e faremo tutto il possibile per garantire che questi cani vengano abbattuti. Ognuna delle 12 ferite da morso è stata sottoposta a tampone per ricercare il DNA, quindi possiamo affermare con certezza che questi sono i cani responsabili della morte di Michael", ha affermato.

Gli animali sono stati identificati come un Pit Bull Terrier e un Catahoula, una razza di cane da pastore. Secondo lo sceriffo, il proprietario degli animali è già conosciuto dalle forze dell'ordine ed è stato arrestato in passato nove volte per reati legati a droga, violenza domestica e aggressione. Al momento dell'incidente, però, non era presente in casa.