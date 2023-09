Bimbo di 7 anni trovato morto congelato in una vasca da bagno: il padre è accusato di omicidio In un appartamento al quarto piano di uno stabile di Perpignan, in Francia, giovedì la polizia ha rinvenuto il cadavere parzialmente congelato e coperto di lividi di un bambino di 7 anni dentro una vasca da bagno. Il padre è stato accusato dell’omicidio del piccolo, fermati anche lo zio e la nonna.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Scoperta agghiacciante in un appartamento al quarto piano di uno stabile di Perpignan, in Francia, dove giovedì 14 settembre la polizia ha rinvenuto il cadavere parzialmente congelato e coperto di lividi di un bambino di 7 anni dentro una vasca da bagno.

Secondo quanto riferito da Le Parisien, insieme al piccolo c'era il padre, 28 anni, che avrebbe chiamato le pompe funebri subito dopo la morte del piccolo, chiedendo se ci fosse la possibilità di rimpatriare la salma in Algeria in assenza del certificato di morte. L'operatore, insospettito dalla richiesta, avrebbe contattato le forze dell'ordine.

Gli agenti della polizia, dopo essersi recati sul luogo e aver forzato la porta d'ingresso, lo avrebbero trovato per terra incosciente con al collo legato il filo di un trapano. Dopo averlo soccorso, l'uomo è stato accusato dell'omicidio del piccolo.

Per il 28enne è stata disposta la misura dell'arresto in carcere in attesa del processo, ha detto all'Afp il procuratore regionale Jean-David Cavaille. Si apprende inoltre che era già stato oggetto di procedimenti giudiziari per violenza nei confronti della madre dei suoi figli, vittima di problemi psicologici, che la donna avrebbe avuto il bimbo trovato morto da un altro uomo. Il 28enne lo avrebbe successivamente riconosciuto come suo.

L'uomo è accusato anche del tentato omicidio delle altre due figlie, di 3 e 4 anni. Le due sono state trovate in casa con evidenti segni di maltrattamenti sul corpo e sono state ricoverate in ospedale. Il fratello e la madre dell'uomo, 33 e 61 anni, sono accusati di negligenza nel denunciare un crimine.

La procura di Perpignan ha aperto un‘inchiesta per omicidio, tentato omicidio, violenza su minori di quindici anni, occultamento di cadavere, falsificazione e uso di falsificazioni e sequestro di persona. Sul corpo del bambino verrà effettuata l'autopsia per fare luce sulle cause del decesso.