Bimbo di 4 anni chiama la polizia: “Mamma è cattiva, mi ha mangiato il gelato”. L’intervento delle agenti Il curioso episodio è avvenuto a Mount Pleasant, nello Stato americano del Wisconsin. Il dipartimento di polizia ha deciso di renderlo noto (inclusa la telefonata fatta dal piccolo), includendo anche una foto del bimbo con le agenti ad “emergenza” risolta. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La scorsa settimana, negli USA, un episodio curioso ha visto protagonista il piccolo Dez’Riel, un bambino di quattro anni di Mount Pleasant, nello Stato del Wisconsin. Convinto di aver subito un'ingiustizia, il piccolo ha chiamato il 911, il numero di emergenza americano, per denunciare un fatto per lui gravissimo: sua madre gli aveva mangiato il gelato. Durante la telefonata, con tono serio e determinato, Dez’Riel ha detto all’operatore: "Mia mamma è cattiva, si sta comportando male. Mandatela in prigione."

Sorpresa dalla richiesta, la donna all'altro capo del telefono ha cercato di comprendere la situazione, ma ha presto intuito che non si trattava di un’emergenza. Poco dopo, la madre del bambino ha provato ad intervenire per chiarire l’accaduto. Nonostante fosse evidente che non vi fosse alcun pericolo, la centrale ha comunque deciso di inviare una pattuglia per accertarsi che tutto fosse sotto controllo.

Le agenti Rachel Gardinier e Francesca Ostergaard sono così arrivate a casa di Dez’Riel per verificare la situazione. Dopo aver appurato che si trattava solo di un capriccio, hanno colto l'occasione per insegnare al bambino una lezione importante: il 911 va chiamato solo in caso di vere emergenze, come incidenti, incendi o situazioni di pericolo.

Leggi anche Bimbo di 2 anni si sporge dalla finestra per prendere giocattolo: cade dal terzo piano ad Alessandria

L'episodio si è concluso con un gesto simpatico e affettuoso. Il giorno successivo, le due poliziotte sono tornate a trovare il piccolo, questa volta con un gelato tutto per lui. Il Dipartimento di Polizia di Mount Pleasant ha condiviso la storia sui social media, pubblicando una foto del bambino sorridente accanto alle agenti, felice di aver finalmente riavuto il suo dolce tanto desiderato.