Bimbo di 12 anni ucciso a coltellate mentre torna da scuola, 14enne arrestato in Uk: "Attacco insensato" Il terribile omicidio di un ragazzino di soli 12 anni accoltellato a morte mentre tornava da scuola a Birmingham. Per l'aggressione mortale la polizia inglese ha fermato e interrogato un adolescente, un 14enne che ora deve rispendere di omicidio.

A cura di Antonio Palma

"Un attacco spaventoso e insensato", così la polizia britannica ha descritto il terribile omicidio di un ragazzino di soli 12 anni accoltellato a morte mentre tornava da scuola a Birmingham martedì. Per l'aggressione mortale la polizia ha fermato e interrogato un adolescente, un 14enne che ora deve rispondere di omicidio.

L'accoltellamento nel pomeriggio di martedì, mentre il ragazzino era lungo il tragitto che faceva sempre per andare verso casa, a circa dieci minuti dall'abitazione di famiglia. L'aggressione nei pressi di un ponte ferroviario, adiacente a un parco poco dopo le 15.30 ora locale. La vittima è stata raggiunta da alcuni fendenti allo stomaco e lasciata in una pozza di sangue a terra.

A lanciare l'allarme alcuni passanti che lo hanno rinvenuto privo di sensi. I soccorritori lo hanno trasportato poi in ospedale dove è morto poco dopo. Un adolescente di 14 anni, sospettato di omicidio, è stato arrestato in casa sua in serata. Il minore è accusato anche di aver aggredito una donna ottantenne in un altro attacco non collegato all'omicidio ma avvenuto nella stessa zona di Hall Green della città dove il 12enne è stato ucciso.

La polizia ha affermato che un passante aveva tentato di prestare soccorso in quella "scena caotica e assolutamente traumatica", aggiungendo: "Purtroppo, nonostante i grandi sforzi degli agenti di polizia e dei paramedici che lo hanno curato sul posto, ha perso la vita poco dopo". "A seguito di indagini urgenti, un ragazzo di 14 anni è stato arrestato. Resta in custodia con l'accusa di omicidio. Lo stesso quattordicenne è stato arrestato anche per un'altra aggressione, per una questione non correlata. È in custodia anche per questo" ha aggiunto un portavoce. La polizia ha rifiutato di fare ipotesi sul fatto che il giovane arrestato conoscesse o meno il dodicenne deceduto.