Bimba di 5 anni muore sbranata dai cani di famiglia a Covina nel cortile di casa davanti al papà Tragedia a Covina, in California, dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata attaccata da due cani di famiglia nel cortile di casa davanti agli occhi del papà: “È stato un tragico incidente”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Una bimba di 5 anni è morta dopo essere stata attaccata dai due cani della sua famiglia. La tragedia si è verificata domenica scorsa a Covina, in California. La piccola sarebbe stata aggredita alla testa e al busto da un Rottweiler di 10 anni e da un incrocio di Rottweiler di 6 anni, come hanno riportato l'emittente televisiva WLS-TV e l'Associated Press.

Secondo quanto riferito dal tenente Steve De Jong del dipartimento della contea di Los Angeles, la giovanissima vittima si trovava nel cortile di casa nella zona di Palomino Drive a trascorrere del tempo con suo padre quando è avvenuto l'attacco. È partito così l'allarme, mentre altri membri della famiglia cercavano di aiutare la piccola. Trasferita in ospedale, è morta per le ferite riportate. Insieme a lei è stata trasferita al pronto soccorso anche un'altra persona che si trovava sul posto.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti che stanno cercando di capire esattamente la dinamica di quanto successo, in casa al momento dell'attacco c'erano in totale quattro cani, ma solo due di loro si sono avventati contro la bambina. "I cani sono stati descritti come animali di famiglia", ha detto De Jong. "La bambina ha avuto contatti con loro per tutta la vita". Tuttavia, non si sospetta alcuna condotta illecita. "La famiglia è stata collaborativa al 100% e suo padre è devastato da quanto accaduto. È solo un incidente molto, molto tragico", ha concluso De Jong.

Intanto, tutti e quattro i cani della famiglia sono stati sequestrati e trasferiti al Park Animal Care Center sotto la sorveglianza degli ufficiali del Los Angeles County Animal Control, ha spiegato il responsabile Christopher Valles in un'e-mail a USA Today. "Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles sta attualmente conducendo un'indagine sulla questione".