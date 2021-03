Una disperata ricerca è in corso da alcune ore in Australia per rintracciare una bambina di appena due anni e mezzo sparita nel nulla improvvisamente mentre giocava con i cani di famiglia nel cortile di casa sua nello stato del Queensland, in Australia. L'allarme è scattato verso le 15:30 di lunedì ora locale, poco prima dell'alba di oggi in Italia, quando i genitori e i parenti si sono accorti della sua assenza dal cortile. I familiari, credendo si fosse allontanata di qualche metro, hanno iniziato a cercarla nelle vicinanze dell'abitazione ma senza esito così infine hanno deciso di chiedere aiuto alla polizia e agli altri soccorritori che hanno subito fatto scattare una massiccia campagna di ricerche che però finora purtroppo è stata senza successo.

La sparizione della piccola Ruby è avvenuta nella proprietà di Males Drive a Tara, piccola località della Western Downs Region dove anta con la famiglia. Di fronte all'insuccesso delle prime ricerche la madre della piccola, Sky Gulliver, ha chiesto aiuto sui social media e ai media locali. "Voglio solo che la mia bambina torni a casa dove è al sicuro. Mi sta uccidendo sapere che lei è là fuori, lontana dai suoi genitori che la amano così tanto", ha dichiarato la donna, facendo un disperato appello: "Se qualcuno l'ha incontrata, per favore la riporti a casa, vogliamo solo la nostra bambina a casa."

Secondo i familiari Ruby è una bimba molto tranquilla e persino timida che mai prima d'ora si era allontanata dal cortile di casa. "Stava giocando con un cucciolo in quel momento" hanno spiegato i parenti , aggiungendo: "Un secondo stava giocando con il cane e un secondo dopo era sparita". I familiari si sono distratti per runa manciata di minuti e quando son ritornati lei era sparita nel nulla. La polizia, i volontari la stanno cercando ora in tutta la zona anche con l'aiuto di un elicottero con apparecchiature per la visone notturna. La polizia ha detto che non aveva intenzione di sospendere la ricerca neanche di notte