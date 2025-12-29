Bimba di 2 anni cade nel laghetto di casa e muore: “Ora è l’angelo di Natale di mamma e papà”

Si chiamava Isobel Wallace la bimba caduta in uno stagno il giorno di Natale

Isobel Wallace, 2 anni, è morta cadendo nello stagno gelato del giardino della sua casa. È successo il giorno di Natale a Doncaster, nel South Yorkshire, Inghilterra. La bimba stava giocando non lontana dai suoi genitori quando in un attimo di distrazione è scomparsa improvvisamente, per ricomparire poi nelle acque del laghetto quando ormai era già troppo tardi.

La piccola, descritta dai suoi familiari come estremamente vivace e curiosa, sarebbe riuscita a superare la recinzione temporanea messa attorno allo stagno proprio per motivi di sicurezza.

La zia di Isobel, Abigail Maxwell, ha avviato una raccolta fondi per creare un giardino commemorativo e per aiutare i genitori a pagare le spese funebri, raggiungendo le 19 mila sterline, pari a più di 21 mila euro.

La tragedia il giorno di Natale

Isobel viveva con la madre Tamara, il padre Aaron e il fratello minore in una casa con giardino come ce ne sono tante nel sobborgo di Doncaster. Qui c'è anche un laghetto che i genitori della piccola avevano subito messo in sicurezza, proteggendolo con una rete. Questo accorgimento però non è bastato, e in un attimo di distrazione a causa dei festeggiamenti del 25 dicembre, Isobel ha superato l'ostacolo.

Il giorno di Natale le temperature nel South Yorkshire sono rimaste attorno allo zero, e quando la piccola è arrivata al laghetto, le acque gelate non le hanno lasciato scampo. È morta in pochissimo tempo e a nulla sono valsi i tentativi di soccorrerla.

La lettera di addio della mamma: "Non saremo più sui social"

La madre ha scritto una lunga lettera affidata ai social in cui ringrazia per le donazioni: "Io e Aaron vogliamo solo ringraziare tutti per avermi donato il mio dolce giardino delle fate per bambine, e per non aver dato alcun giudizio per il tragico incidente avvenuto il giorno di Natale".

La madre ha fatto sapere di volersi prendere una pausa dai social, a causa del dolore della scomparsa: "Chiunque conosca Isobel e noi sa quanto fosse dotata e che ha vissuto più a lungo nei suoi due anni di quanto alcuni bambini abbiano vissuto in tutta la vita. La generosità è stata straordinaria, ci teniamo molto uniti e ci sentiamo soffocati dall'amore, che è assolutamente ciò di cui abbiamo bisogno. Non saremo più sui social media, ma volevamo ringraziarvi".

"Vogliamo anche che le persone ricordino Isobel per la ragazza magica che era, per l'avventura e il fuoco che aveva nell'anima e per quanta luce ha portato, non per la sua triste scomparsa. Cresceremo il suo fratellino allo stesso modo e lui saprà di avere una sorella e che lei è e continuerà a essere meravigliosa. Sarà l'angelo di Natale di mamma e papà, sarà sempre parte di noi".

E infine l'addio rivolto alla figlia: "Isobel mia dolce dolce ragazza i nostri cuori scoppiano d'amore per te, questo non è mai un addio perché sappiamo che sei vicina, mamma e papà ti vedranno presto".