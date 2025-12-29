Esteri
Bimba di 2 anni cade nel laghetto di casa e muore: “Ora è l’angelo di Natale di mamma e papà”

La piccola Isobel Wallace è morta cadendo nello stagno gelato di casa, in Inghilterra, il giorno di Natale. L’addio della mamma: “Non saremo più sui social”
A cura di Maria Neve Iervolino
Si chiamava Isobel Wallace la bimba caduta in uno stagno il giorno di Natale
Si chiamava Isobel Wallace la bimba caduta in uno stagno il giorno di Natale

Isobel Wallace, 2 anni, è morta cadendo nello stagno gelato del giardino della sua casa. È successo il giorno di Natale a Doncaster, nel South Yorkshire, Inghilterra. La bimba stava giocando non lontana dai suoi genitori quando in un attimo di distrazione è scomparsa improvvisamente, per ricomparire poi nelle acque del laghetto quando ormai era già troppo tardi.

La piccola, descritta dai suoi familiari come estremamente vivace e curiosa, sarebbe riuscita a superare la recinzione temporanea messa attorno allo stagno proprio per motivi di sicurezza.

La zia di Isobel, Abigail Maxwell, ha avviato una raccolta fondi per creare un giardino commemorativo e per aiutare i genitori a pagare le spese funebri, raggiungendo le 19 mila sterline, pari a più di 21 mila euro.

La tragedia il giorno di Natale

Isobel viveva con la madre Tamara, il padre Aaron e il fratello minore in una casa con giardino come ce ne sono tante nel sobborgo di Doncaster. Qui c'è anche un laghetto che i genitori della piccola avevano subito messo in sicurezza, proteggendolo con una rete. Questo accorgimento però non è bastato, e in un attimo di distrazione a causa dei festeggiamenti del 25 dicembre, Isobel ha superato l'ostacolo.

Il giorno di Natale le temperature nel South Yorkshire sono rimaste attorno allo zero, e quando la piccola è arrivata al laghetto, le acque gelate non le hanno lasciato scampo. È morta in pochissimo tempo e a nulla sono valsi i tentativi di soccorrerla.

La lettera di addio della mamma: "Non saremo più sui social"

La madre ha scritto una lunga lettera affidata ai social in cui ringrazia per le donazioni: "Io e Aaron vogliamo solo ringraziare tutti per avermi donato il mio dolce giardino delle fate per bambine, e per non aver dato alcun giudizio per il tragico incidente avvenuto il giorno di Natale".

La madre ha fatto sapere di volersi prendere una pausa dai social, a causa del dolore della scomparsa: "Chiunque conosca Isobel e noi sa quanto fosse dotata e che ha vissuto più a lungo nei suoi due anni di quanto alcuni bambini abbiano vissuto in tutta la vita. La generosità è stata straordinaria, ci teniamo molto uniti e ci sentiamo soffocati dall'amore, che è assolutamente ciò di cui abbiamo bisogno. Non saremo più sui social media, ma volevamo ringraziarvi".

"Vogliamo anche che le persone ricordino Isobel per la ragazza magica che era, per l'avventura e il fuoco che aveva nell'anima e per quanta luce ha portato, non per la sua triste scomparsa. Cresceremo il suo fratellino allo stesso modo e lui saprà di avere una sorella e che lei è e continuerà a essere meravigliosa. Sarà l'angelo di Natale di mamma e papà, sarà sempre parte di noi".

E infine l'addio rivolto alla figlia: "Isobel mia dolce dolce ragazza i nostri cuori scoppiano d'amore per te, questo non è mai un addio perché sappiamo che sei vicina, mamma e papà ti vedranno presto".

Esteri
Immagine
