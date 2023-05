Beve sette bottiglie di alcol in diretta social, dopo 12 ore lo ritrovano morto Wang Moufeng, conosciuto come “Sanqiange”, è morto a Hong-Kong il 17 maggio dopo essersi scolato 7 bottiglie di Baijiu, un distillato fortemente alcolico. La scena si è svolta in diretta su Douyin, versione cinese di TikTok, davanti a migliaia di follower.

Probabilmente una sfida con un altro influencer con penitenze in caso di sconfitta, come bere il Baijiu, un noto distillato cinese dall’elevatissima gradazione alcolica.

Il tutto, sia la challenge che la punizione, in live streaming, davanti a migliaia di utenti.

Così a Hong-Kong ha perso la vita, a soli 34 anni, un famoso social media influencer, nella notte tra il 16 maggio e il 17 maggio.

Wang Moufeng, conosciuto principalmente per i suoi account su Instagram e Douyin, versione cinese di TikTok, con il nome di “Sanqiange” e “Brother Three Thousand”, è stato trovato morto la mattina del 17 maggio dai suoi familiari, nemmeno 12 ore dopo la fine della sfida trasmessa in diretta online.

La sera precedente, in live streaming su Douyin, i due influencer si erano cimentati in alcune "prove": il vincente avrebbe ottenuto regali dai follower e visualizzazioni, il perdente, invece, avrebbe dovuto scontare una penitenza.

Secondo quanto riferito a Strait Times da un amico della vittima anch’esso interno al mondo social, Grandpa Ming, “Sanqiange (la vittima) ha fatto quattro giri della sfida PK: ha bevuto una bottiglia di liquore nel primo giro, altre due nel secondo, accompagnate da tre Red Bulls; il terzo non ha perso e quindi non ha bevuto, ma nel quarto round si è scolato altre quattro bottiglie”.

Il giovane, quindi, avrebbe bevuto un totale di sette bottiglie di Baijiu, letteralmente “liquore bianco”, un’acquavite cinese con gradazione alcolica tra il 40% e il 60%.

Il suo corpo privo di vita è stato ritrovato dai familiari meno di 12 ore dopo, ma per il giovane ormai non c’era più nulla da fare.

Un altro amico dell’influencer, Zhao, racconta a Shangyou News che Wang Moufeng non era nuovo a questo tipo di sfide, e che già in passato aveva intrattenuto i suoi follower con simili “spettacoli” di natura alcolica.

Intanto, il video è stato rimosso dalla piattaforma social cinese, dopo essere diventato virale nel giro di pochissimo tempo. La vicenda ha ravvivato un acceso dibattito di lunga data sulla necessità di regolamentare maggiormente il settore social.