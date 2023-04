Beve 5 bottiglie di liquore, si addormenta e lascia la figlia senza cibo per giorni, la bimba muore Jeffrey Exon, 47 enne dello Stato USA del Kansas, avrebbe lasciato i figli chiusi in una stanza senza cibo. Quando si è accorto di cosa era accaduto, ha chiamato la polizia. Ma era troppo tardi.

A cura di Biagio Chiariello

L'alcol lo avevano totalmente reso incapace di prendersi cura della figlia, una bimba di appena 2 anni, che avrebbe lasciato morire di fame. Una terribile storia avvenuta nel periodo delle feste di Natale del 2021 e arrivata oggi a conclusione con la condanna di Jeffrey Exon, 47 anni, dello Stato USA del Kansas.

L'uomo è stato ritenuto colpevole per omicidio di primo grado, pericolo aggravato per i bambini e omissione da parte di un genitore nel denunciare la morte di un bambino, come riferito dall'emittente locale KTKA.

La polizia e i paramedici sono intervenuti la mattina del 5 gennaio 2022 per rispondere alla segnalazione di un bambino in stato di incoscienza e hanno trovato Aurora Exon di 2 anni priva di vita. Secondo i paramedici il decesso risaliva a diversi giorni prima. Il procuratore distrettuale della contea di Shawnee, Mike Kagay, ha poi stabilito che Aurora è stata vista viva l'ultima volta il 26 dicembre 2021.

Il fratello più grande della vittima, un bambino di 6 anni, ha detto alla giuria che ha condannato il 47enne, che il padre li avrebbe rinchiusi nelle loro stanze per giorni, mentre lui dormiva. Gli investigatori nella camera hanno trovato cinque bottiglie di liquore vuote.

I media locali hanno riferito che l'autopsia ha concluso che Aurora è morta di malnutrizione. "Jeffrey Exon soffriva di problemi di dipendenza e non avrebbe nutrito o curato i suoi figli per giorni", secondo il rapporto delle autorità.

La sentenza nei confronti di Exon dovrebbe arrivare il prossimo 28 luglio.