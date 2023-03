Belgio, bimba di 6 mesi figlia di una donna italiana muore all’asilo dopo una frattura al cranio Una bambina di 6 mesi figlia di una donna di origini salentine è morta in Belgio dopo essere stata ricoverata in seguito a una frattura cranica: indagata la babysitter.

A cura di Davide Falcioni

Una bambina di 6 mesi figlia di una donna di origini salentine è morta in Belgio dopo essere stata ricoverata in seguito a una frattura cranica: sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. La tragedia ha sconvolto anche la comunità di Carmiano, in provincia di Lecce, paese d’origine della madre, trasferitasi in Belgio per lavoro.

Come riporta la stampa belga il dramma si è consumato lunedì mattina intorno alle 10 e 30 in un asilo nido a Kesse-Lo: stando a quanto riferito dalla babysitter la bimba sarebbe accidentalmente caduta dalle sue braccia su un lettino. Dopo aver perso i senso la piccola è stata trasportata all'ospedale, dove le sono state diagnosticate una frattura cranica e un'emorragia cerebrale, lesioni che ne hanno provocato morte dopo un breve periodo di coma farmacologico.

Il racconto della ragazza che aveva in quel momento in custodia la bimba è apparso agli inquirenti non coerente con le lesioni riscontrate sul corpo della piccola: i riscontri medico legali, infatti, avrebbero certificato che i danni inflitti alla bambina non sarebbero compatibili con una caduta ma più probabilmente con delle percosse. Per questo la procura di Leuven ha iscritto la babysitter nel registro degli indagati con il sospetto che la donna abbia deliberatamente e ripetutamente colpito la bambina. La babysitter è stata anche sospesa dal suo lavoro presso l'asilo nido di Kesse-Lo e dopo ulteriori accertamenti a suo carico è stata formalmente accusata di percosse e violenza intenzionale.

Alla donna è stata concessa la libertà condizionale. Le indagini proseguiranno sotto la direzione dei magistrati della procura di Leuven per stabilire le circostanze esatte della tragedia.