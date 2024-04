video suggerito

Barcellona: uccide la moglie e i due figli gemelli di 8 anni, poi si butta sotto un treno e muore Il triplice omicidio a Prat de Llobregat, alla periferia della città catalana. La polizia ha trovato nell'auto del 43enne una lettera in cui chiedeva perdono. Non sarebbero state trovate denunce o cause di separazione tra la coppia.

A cura di Biagio Chiariello

Il luogo dove è avvenuto il triplice omicidio a Prat de Llobregat

Tragedia familiare nei pressi di Barcellona. Un 43enne ha ucciso la moglie e i suoi due figli gemelli nella loro abitazione di El Prat de Llobregat, località nei pressi dell'aeroporto della città catalana, e poi si è suicidato gettandosi sotto un treno.

Secondo le ricostruzioni dei Mossos d'Esquadra, intorno alle 16 di martedì 9 aprile i servizi di emergenza sono stati allertati in merito al suicidio di un uomo saltato sui binari della stazione comunale di Prat de Llobregat poco prima che transitasse un treno. L'impatto è stato devastato e non è stato possibile far nulla per salvare la vita del 43enne.

Dopo questo incidente, la polizia ha trovato nell'auto del suicida una lettera in cui chiedeva perdono, secondo i media catalani, e si sono recati a casa della famiglia, dove hanno trovato i corpi senza vita della donna e dei due figli piccoli, due gemellini di 8 anni.

La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna (TSJC) ha riferito che non esiste alcuna denuncia a carico del 43enne, né tantomeno sarebbe in corso alcuna causa di separazione tra l'uomo e la donna.

Il governo spagnolo ha condannato il triplice crimine."Il machismo costa vite umane e la negazione della violenza di genere non fa altro che aggravare il problema. Dobbiamo mettere tutti i mezzi e tutte le energie a nostra disposizione per fermarle", ha affermato Yolanda Díaz seconda vicepresidente del Governo e ministra del Lavoro.

Appena una settimana fa un altro caso di violenza di genere è avvenuto a Girona, sempre in Catalogna, dove è stata arrestato un uomo dopo aver ucciso il figlioletto di 5 anni e ferito gravemente la madre, una donna di nazionalità spagnola di 29 anni. Dall'inizio dell'anno sono almeno sette i bambini vittime di violenza vicaria di femminicidi in Spagna, cinque dei quali in Catalogna, 55 dal 2013, secondo i dati del ministero dell'Interno. Sono otto le donne vittime di femminicidio dall'inizio del 2024, oltre 1.248 negli ultimi vent'anni dal 2003.