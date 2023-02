Azzannata da delfino rosa, turista rischia di perdere un piede: “Non pensavo potesse succedere” La 28enne britannica ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per un trapianto di pelle dall’inguine per non perdere il piede destro dopo che la ferita causata dal delfino si è infettata: “Una bellissima esperienza ha cambiato la mia vita per sempre”

A cura di Antonio Palma

Una divertente nuotata durante una spensierata vacanza stava per costare molto cara a una giovane turista britannica di 28 anni, Claire Bye. La ragazza è stata improvvisamente avvicinata da un delfino rosa che l’ha azzannata e ferita rischiando seriamente di farle perdere un piede. Tutto si è consumato all’inizio dell’anno durante un lungo tour della giovane in Sud America e nell'America centrale iniziato alla fine dello scorso anno.

La 28enne si trovava in Bolivia quando il 3 gennaio scorso, a tre mesi dall'inizio del suo viaggio, è stata vittima dell’incidente che mai avrebbe pensato di poter vivere. Stava nuotando in un fiume a Santa Rosa de Yacuma, piccola città nella pampa amazzonica, quando si è imbattuta in un esemplare di delfino rosa, un cetaceo diffuso nelle acque dolci dell'America Meridionale e per questo chiamato anche Delfino delle Amazzoni.

Il cetaceo probabilmente voleva solo giocare ma le ha afferrato il piede destro con i piccoli denti aguzzi causandole una grossa ferita. “Ho urlato, ma non mi lasciava andare. Mi è sembrato che mi tenesse per 15 minuti, ma a quanto pare sono stati solo circa 20 secondi prima che mia lasciasse andare e nuotasse via” ha rivelato la giovane che è stata soccorsa da altri presenti.

“Non ho mai sentito un dolore simile. Ricordo di aver visto il delfino con la coda dell'occhio, e poi improvvisamente si è lanciato su di me. Non aveva l'aspetto carino che siamo abituati a vedere nei delfini, aveva un enorme becco con una bocca piena di denti appuntiti” ha raccontato la 28enne.

Tirata fuori dall’acqua sanguinante, la donna è stata portata in un piccolo ospedale della zona dove le hanno suturato la ferita con decine di punti. “Continuavo a pensare che avrei perso il piede. La mia pelle stava svolazzando e potevo vedere il mio osso” ha raccontato la 28enne. Una ipotesi che si è rivelata molto concreta quando la giovane ha scoperto che la ferita si era infettata e l’infezione ha cominciato a diffondersi alla gamba.

Dopo quattro giorni, le sue condizioni sono peggiorate ed è stata portata in aereo a La Paz, la capitale della Bolivia, per ulteriori cure. Dopo una pulizia chirurgica per curare l'infezione e rimuovere il tessuto morto, Claire ha dovuto aspettare altre due settimane prima di poter tornare a casa nel Regno Unito. Qui è stata sottoposta a un intervento chirurgico per un trapianto di pelle dall'inguine al piede al Southmead Hospital di Bristol.

"Quella che avrebbe dovuto essere una bellissima esperienza ha cambiato la mia vita per sempre, è incredibilmente raro che i delfini attacchino gli esseri umani e non avrei mai pensato che sarebbe potuto accadere a me" ha concluso amaramente Claire Bye.