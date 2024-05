Autobus sbanda, cade dal ponte e finisce nel fiume a San Pietroburgo: morti e feriti L’autobus di linea ha improvvisamente sbandato ed è caduto da un ponte precipitando nel fiume Mojka a San Pietroburgo, in Russia. Almeno 4 persone purtroppo sono morte e altre sei son ferite gravemente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Tragedia a San Pietroburgo, in Russia, dove un autobus di linea ha improvvisamente sbandato ed è caduto da un ponte precipitando nel fiume Mojka. Secondo le prime notizie, a bordo vi erano circa 20 persone tra cui almeno 4 purtroppo sono morte. Sul posto numerosi soccorsi che sono stati immediatamente mobilitati per recuperare i passeggeri del mezzo pubblico caduto in acqua. Il drammatico incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 maggio, intorno alle 13 ora locale, le 12 ora italiana. La terribile scena ripresa anche in un video registrato dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Nel filmato si vede il mezzo che, per motivi ancora da accertare, fa una improvvisa inversione di marcia sul ponte, colpisce alcune auto ferme nel traffico nel senso opposto di marcia e infine, con una nuova svolta, precipita nel fiume. “La polizia ha ricevuto notizia della caduta di un autobus con passeggeri a bordo dal ponte del fiume Moyka, vicino alla via Bolshaya Morskaya. Secondo i dati preliminari, circa 20 persone erano a bordo del veicolo quando è avvenuto l’incidente” ha spiegato il dipartimento regionale del ministero dell’Interno russo.

Massiccia la macchina dei soccorsi con mezzi navali e sub. Il ministero delle emergenze russo ha riferito di aver coinvolto 69 specialisti e 18 mezzi per mettere in salvo i passeggeri intrappolati nel veicolo. Secondo i servizi di emergenza citati dall’agenzia di stampa “Tass”, almeno quattro persone però sono morte e altre sei sono rimaste ferite nell’incidente. Le forze dell’ordine russe hanno fato sapere invece che l’autista dell’autobus caduto nel fiume è in stato di arresto e che è stato avviato un procedimento penale sul caso.

Secondo una fonte medica citata da RIA Novosti, oltre ai quattro passeggeri morti, altre quattro persone sono in gravissime condizioni. Come ha riferito il comitato dei trasporti cittadini, l'autista dell'autobus, quando ha svoltato da via Bolshaya Morskaya al ponte Potseluev, ha perso il controllo, il mezzo si è girato e ha sfondato la recinzione del ponte, cadendo in acqua. Come ha chiarito il governatore della città Alexander Beglov, ai feriti è stata fornita assistenza immediata. Sul posto oltre i soccorritori, i servizi di ambulanza, nonché i dipendenti dell'amministrazione comunale e del comitato sanitario. Il ponte e le strade limitrofe sono state chiuse al traffico per consentire i soccorsi.