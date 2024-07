video suggerito

Furgone finisce nel fiume, festa tra amici finisce in tragedia: 7 ventenni morti annegati in Messico Il dramma nel fine settimana mentre i ragazzi si recavano a una festa di fine anno organizzata da altri amici in un’abitazione di Coatzacoalcos, nello Stato di Veracruz. Le vittime, cinque ragazze e due ragazzi, si sono ritrovati nel bel mezzo di una tempesta meteo con temporali e fulmini. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una festa tra amici si è trasformata in tragedia durante il weeekend in Messico dove sette giovani tra i 21 e i 22 anni sono morti annegati dopo che il furgone su cui viaggiavano è improvvisamente precipitato nel fiume Calzadas, nella città di Coatzacoalcos, nello Stato di Veracruz. Il dramma nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio mentre i ragazzi si recavano a una festa di fine anno organizzata da altri amici in un’abitazione del posto.

Le autorità hanno riferito che i giovani erano partiti dopo le 20 e si stavano dirigendo a bordo del furgone bianco dalla periferia verso una casa nel quartiere di Elvira Hernández Ochoa per continuare la festa tra amici quando è avvenuta la tragedia. Le vittime, cinque ragazze e due ragazzi, si sono ritrovati nel bel mezzo di una tempesta meteo con temporali e fulmini che stava colpendo il sud di Veracruz.

Per cause ancora da chiarire, il mezzo è finito in acqua all’altezza del molo di Coatzacoalcos intrappolando gli occupanti che hanno trovato una morte atroce. Sul luogo dell'incidente sono arrivate diverse squadre di soccorso per cercare di salvare i giovani ma ormai era tardi. Purtroppo, dopo aver tirato fuori il furgone dall'acqua nella notte, è stato confermato che i sette occupanti erano già morti per annegamento.

Le squadre di soccorso, insieme ad elementi di polizia e autorità locali, hanno lavorato per più di due ore per recuperare il furgone e i corpi dei giovani. Le salme delle giovani vittime sono state poi trasferite in obitorio per l'identificazione ufficiale e la consegna alle famiglie.

Le autorità di Veracruz intanto continuano a indagare sulle cause esatte dell'incidente per determinare le possibili responsabilità. Diverse le ipotesi in campo. Una suppone che i giovani abbiano tentato di rimuovere una barca legandola al camion, ma siano stati travolti dall'acqua. L'altra versione indica che hanno parcheggiato vicino alla riva del fiume senza tirare il freno a mano del mezzo che sarebbe scivolato in acqua.