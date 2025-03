Romania, respinta la candidatura del filorusso Georgescu alle elezioni presidenziali: scontri a Bucarest

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Il Comitato centrale elettorale della Romania ha respinto la candidatura alle elezioni presidenziali del candidato filorusso Calin Georgescu. Dopo la notizia si sono verificati scontri in piazza a Bucarest tra i sostenitori di Gerogescu e la polizia, che ha sparato lacrimogeni contro i manifestanti.

Il politico populista si era piazzato, a sorpresa, in testa dopo il primo turno delle elezioni presidenziali dello scorso 24 novembre. Tuttavia prima del ballottaggio, fissato per l'8 dicembre, la Corte costituzionale rumena aveva preso una decisione senza precedenti annullando le elezioni a causa di presunte interferenze straniere, in particolare russe, che avrebbero concorso al successo di Georgescu.

Oggi l'annuncio di George Simion, presidente della formazione nazionalista Allranza per l'Unione dei Rumeni (Aur) che reso pubblica la notizia dell'esclusione di Georgescu dalle presidenziali. "Il rifiuto del dossier di candidatura di Calin Georgescu è un nuovo abuso e una continuazione del colpo di Stato del 6 dicembre. Abbasso Ciolacu, abbasso i dittatori!", ha scritto Simion sulla sua pagina Facebook.

L'agenzia di stampa romena Agerpres ha riferito che diversi sostenitori del candidato sovranista che si trovavano davanti alla sede dell'ufficio elettorale, dopo aver saputo della decisione hanno forzato le recinzioni installate dagli agenti e le forze di sicurezza sono intervenute e li hanno allontanati, reinstallando le recinzioni. Secondo quanto si apprende, i manifestanti si erano adunati nei pressi degli edifici dell'ufficio elettorale in attesa della decisione. E quando la polizia ha cercato di allargare le transenne che delimitavano un perimetro attorno all'edificio sono iniziati gli scontri.

Georgescu aveva depositato la sua candidatura venerdì nella capitale Bucarest per la ripetizione delle elezioni presidenziali riconvocate dopo l'annullamento disposto dalla Corte costituzionale. La decisione dell'ufficio elettorale era attesa nel giro di quarantotto ore. Ancora non è chiaro quali siano i motivi per i quali la candidatura è stata respinta, ma il candidato avrà ventiquattr'ore di tempo per presentare ricorso.

In Italia la vicenda è stata commentata dal vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. "Respinta in Romania la candidatura di Calin Georgescu. Un euro-golpe in stile sovietico. Prima annullano – a urne aperte – le elezioni che stava vincendo, poi lo arrestano, poi addirittura lo escludono dalle elezioni per paura che vinca. Altro che ‘riarmare l'Europa', qui bisogna rifondarla per difendere la democrazia. La Lega è vicina ai tanti cittadini rumeni che, in patria e in Italia, sono derubati del loro diritto di voto da un furto di democrazia gravissimo", ha dichiarato.

Dopo la prima tornata elettorale Georgescu, che si era candidato come indipendente, aveva denunciato la decisione della Corte definendola "colpo di Stato ufficializzato" e un attacco alla democrazia. "Il 6 dicembre la democrazia è stata uccisa", aveva dichiarato Georgescu ai giornalisti presentando la candidatura. "Oggi il popolo rumeno è risorto. Ho presentato il dossier con oltre 324.000 firme, per rispetto del popolo rumeno che ha capito di dover difendere la propria democrazia e la libera espressione", aveva aggiunto. Nei suoi confronti i pubblici ministeri hanno avviato un'indagine in sede penale con l'accusa di "incitamento ad azioni contro l'ordine costituzionale", sostegno a gruppi fascisti e false dichiarazioni di finanziamento della campagna elettorale e di rivelazione di beni.

Le nuove elezioni si terranno il 4 maggio di quest'anno. Se nessun candidato otterrà più del 50% delle schede al primo turno, si procederà al ballottaggio, fissato il 18 maggio.