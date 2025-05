Auto sulla folla di tifosi a Liverpool, 47 feriti: grave un bimbo. La polizia: “Pista del terrorismo esclusa”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Il bilancio è al momento di 27 persone ricoverate negli ospedali della città e 20 soccorse per la strada. La città di Liverpool sta cercando con fatica di riprendersi da quanto avvenuto nella serata di ieri, lunedì 26 maggio, quando un'auto si è lanciata sulla grande folla dei tifosi che celebravano la vittoria del campionato di calcio della squadra dei Reds.

Sarebbero due i tifosi rimasti gravemente feriti, un adulto e un bambino, riportano le fonti estere. Un uomo di 53 anni, bianco, britannico e residente nella zona, è stato arrestato dalle autorità. La matrice dell'episodio non è ancora stata chiarita ma, secondo quanto riferito dalla vice capo della polizia del Merseyside, Jenny Sims, in una conferenza stampa, si tratterebbe di un "incidente isolato".

Sembrerebbe quindi esclusa per ora la pista dell'attacco terroristico. "Sono in corso indagini approfondite per stabilire le circostanze che hanno portato alla collisione ed è fondamentale che le persone non facciano speculazioni o diffondano informazioni errate sui social media", si legge in una nota diffusa dalle autorità. Non vi sarebbero altri ricercati dopo l'arresto del 53enne.

Al centro, Jenny Sims, vice capo della polizia del Merseyside.

"Chiediamo alle persone di astenersi dal condividere online filmati sconvolgenti dell'incidente e di condividere qualsiasi informazione direttamente con il nostro team investigativo", prosegue la nota della polizia.

Il primo ministro Keir Starmer ha parlato di un episodio agghiacciante e ha espresso tutto il proprio dolore: "Le scene di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti".

Starmer ha chiesto di essere costantemente aggiornato sugli "sviluppi investigativi" assieme alla ministra dell'Interno, Yvette Cooper, ma ha anche sollecitato l'opinione pubblica a evitare congetture sui social e a dare ai detective "il tempo d'indagare".

Anche Cooper si è detta sgomenta e ha promesso il massimo rigore, mentre messaggi di solidarietà sono arrivati al Liverpool Football Club sia dai vertici della Premier League, sia dai rivali dell'Everton.

Nei filmati condivisi in rete si vede un veicolo di colore scuro sterzare tra la folla, investendo le persone sul suo percorso, pochi minuti dopo il passaggio dell'autobus scoperto dei giocatori. Vari testimoni hanno confermato l'investimento "deliberato"

Il 53enne, prima del fermo, ha rischiato il linciaggio, evitato solo dall'intervento immediato di alcuni degli agenti schierati in forze a presidiare la celebrazione che, lungo le 10 miglia dell'intero percorso del corteo, ha richiamato durante la giornata fino a un milione di persone.

L'episodio è avvenuto dopo le 18 locali, le 19 in Italia. Sul posto sono intervenute subito ambulanze e un elicottero di pronto soccorso, oltre ad alcuni camion dei Vigili del fuoco che hanno bloccato per ore l'imbocco di Water Street.

"Eravamo letteralmente accalcati come sardine quando all'improvviso abbiamo sentito strillare e quindi le sirene", ha raccontato una giovane tifosa intervistata da Sky News Uk. "Abbiamo visto quella macchina falciare la gente e poi solo grida. – ha detto alla Bbc un'altra ragazza – È stata una scena orribile, nessuno se l'aspettava".